Němečtí krautrockoví vizionáři faUSt zahrají z klasického alba Faust IV

Faust měli být větší než The Beatles – tak si to alespoň představoval producent Uwe Nettelbeck. V roce 1970 přesvědčil vydavatelství Polydor, jež rozpadem The Beatles a smrtí Jimiho Hendrixe právě utrpělo citelnou ztrátu, aby to zkusilo s partou z Hamburku.

Tak se zrodili Faust, jejichž název nesouvisí s doktorem Faustem. Jde o německé slovo „pěst“, jak ukázal obal prvního alba z roku 197 – průhledný vinyl, průhledná kapsa, vložený rentgenový snímek zaťaté ruky. Slavná deska přinesla té doby neslýchaný mixem jamování, střihových koláží a až patafyzické hravosti.



Faust IV je z čtveřice klasických děl původních Faust nejpřístupnější – kromě experimentů tu najdeme především neobyčejně chytlavé výlety do oblasti folku, acid rocku, snivé psychedelie i reggae.



Na pódiu MeetFactory se faUSt – tato podoba názvu souvisí s novou inkarnací kapely – představí 20. listopadu 2021 objeví v sestavě Jean-Hervé Peron, Amaury Cambuzat, Pierre Chevalier a Didier Demeestere a smyčcovou sekcí. Další překvapení nejsou vyloučena. Další informace a vstupneky jsou ke koupi na www.rachot.cz.



O úvodní set se postará Phaerenzt, což je hudební alter ego Petra Ference (známého z Birds Build Nests Underground, Radio Royal aj.), jinak také hudebního publicisty, autora znamenité knihy Hudba, která si neříká krautrock. Pomocí zvuků gramofonových desek i samotných gramofonů vytváří kolážovitou „hudbu pod hudbou“, zvýrazňující to, co se při běžném užívání gramofonu a desky ukrývá nebo pomíjí.