VIDEO: Skupina Fast Food Orchestra avizuje nové album Vezmu tě s sebou

Album vyjde v listopadu a půjde teprve o druhou nahrávku, jejíž texty budou kompletně v češtině. V minulosti Fast Food Orchestra zpívali výhradně v anglickém jazyce.



„Deska má koncept, tím je cesta ve všech podobách. Fyzická z bodu A do bodu B i cesty životní, duchovní apod. Cesta se na desce objevuje v podstatě v každé písničce. Je to i určitá symbolika toho, co teď jsme, kam jsem dozráli a kde se cítíme dobře,” říká zpěvák Filip Vondrášek.



„Titulní song do značné míry vznikl na střeše Francouzského institutu v Saint-Louis v Senegalu, kde jsem byl v únoru na výletě. Tam jsme s různými místními jamovali na kytary a ukulele, které si vozím na cesty. Při jednom jamu s klukem z Burkina Fasa jsme hráli různé akordy a mě do nich napadla melodie, kterou jsem pak po cestě v Senegalu a Gambii začal textovat.



Celá věc je hodně folková a country, takže dost vybočuje z desky, ale když jsme to zahráli společně s kapelou, tak to hned seplo a bavilo nás to a rozhodli jsme se ji na tu desku dát a nakonec i z ní udělat první singl,” dodává Vondrášek.