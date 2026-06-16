Rod Stewart pod palbou kritiky. Pro nemoc zrušil koncert, pak řádil na MS ve fotbale

„Kvůli akutní infekci horních cest dýchacích, která vyústila v laryngitidu, se na doporučení lékařů dnes večer na pódiu neobjeví,“ zveřejnil zpěvákův tým na jeho instagramovém účtu.
Necelou hodinu před začátkem plánovaného koncertu v kalifornském Chula Vista vydal Rod Stewart ještě vlastní prohlášení, kde uvedl, že se po nasazené léčbě cítí mnohem lépe, jeho hlas ovšem ne. „Jsem velmi zklamaný a upřímně se omlouvám za případné nepříjemnosti svým fanouškům,“ napsal v příspěvku.
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Ten samý víkend však také sdílel video, kterak se svými syny míří na palubě soukromého tryskáče na zápas skupiny C na mistrovství světa ve fotbale.
„Letíme do Bostonu, abychom se podívali na Skotsko na mistrovství světa,“ hlásil ve videu hrdě Stewart, který letěl podpořit své favority v zápase proti výběru Haiti.
Video následně všichni tři pánové zakončili energickým skandováním „Žádné Skotsko, žádná párty“, což vyvolalo v komentářích kritiku některých fanoušků.
Později jej veřejnost i fotografové zachytili, jak v boxu na bostonském Gillette Stadium bouřlivě oslavuje vítězství skotských fotbalistů 1:0.
Rod Stewart je britská hudební legenda se skotskými kořeny, kterou v roce 2016 povýšila tehdejší britská královna Alžběta II. do rytířského stavu. Mezi jeho nejznámější hity patří Maggie May, Sailing, Da Ya Think I’m Sexy? nebo Young Turks. Má hvězdu na Hollywoodského chodníku slávy a ve Velké Británii patří k nejvlivnějším a nejbohatším hudebníkům současnosti.
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