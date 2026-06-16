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Rod Stewart pod palbou kritiky. Pro nemoc zrušil koncert, pak řádil na MS ve fotbale

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  14:47aktualizováno  14:57
Ostrou kritiku ze strany fanoušků si vysloužila britská hudební legenda Rod Stewart kvůli náhle zrušenému koncertu v Kalifornii. Zpěvák krok odůvodnil zdravotní indispozicí. Jen o pár hodin později byl přitom viděn v boxu bostonského Gillette Stadium při bouřlivém podporování výběru Skotska na fotbalovém mistrovství světa.
Britská hudební legenda Rod Stewart na zápase mistrovství světa ve fotbale. Jen...

Britská hudební legenda Rod Stewart na zápase mistrovství světa ve fotbale. Jen pár hodin předtím zrušil ze zdravotních důvodů svůj koncert v Kalifornii. (13. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Britská hudební legenda Rod Stewart na zápase mistrovství světa ve fotbale. Jen...
Britská hudební legenda Rod Stewart na zápase mistrovství světa ve fotbale. Jen...
Britská hudební legenda Rod Stewart na zápase mistrovství světa ve fotbale. Jen...
Britská hudební legenda Rod Stewart na zápase mistrovství světa ve fotbale. Jen...
16 fotografií

„Kvůli akutní infekci horních cest dýchacích, která vyústila v laryngitidu, se na doporučení lékařů dnes večer na pódiu neobjeví,“ zveřejnil zpěvákův tým na jeho instagramovém účtu.

Necelou hodinu před začátkem plánovaného koncertu v kalifornském Chula Vista vydal Rod Stewart ještě vlastní prohlášení, kde uvedl, že se po nasazené léčbě cítí mnohem lépe, jeho hlas ovšem ne. „Jsem velmi zklamaný a upřímně se omlouvám za případné nepříjemnosti svým fanouškům,“ napsal v příspěvku.

Putine, běž do prd*le, zahlásil na koncertě Rod Stewart. Němci zpěváka vypískali

Ten samý víkend však také sdílel video, kterak se svými syny míří na palubě soukromého tryskáče na zápas skupiny C na mistrovství světa ve fotbale.

„Letíme do Bostonu, abychom se podívali na Skotsko na mistrovství světa,“ hlásil ve videu hrdě Stewart, který letěl podpořit své favority v zápase proti výběru Haiti.

sirrodstewart

Me and the boys off to Boston to see our Scotland in the World Cup! No Scotland no party

13. června 2026 v 19:08, příspěvek archivován: 16. června 2026 v 14:23
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Video následně všichni tři pánové zakončili energickým skandováním „Žádné Skotsko, žádná párty“, což vyvolalo v komentářích kritiku některých fanoušků.

Později jej veřejnost i fotografové zachytili, jak v boxu na bostonském Gillette Stadium bouřlivě oslavuje vítězství skotských fotbalistů 1:0.

Rod Stewart je britská hudební legenda se skotskými kořeny, kterou v roce 2016 povýšila tehdejší britská královna Alžběta II. do rytířského stavu. Mezi jeho nejznámější hity patří Maggie May, Sailing, Da Ya Think I’m Sexy? nebo Young Turks. Má hvězdu na Hollywoodského chodníku slávy a ve Velké Británii patří k nejvlivnějším a nejbohatším hudebníkům současnosti.

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