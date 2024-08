Surové emoce. V Praze poprvé zahrají metalcoreoví Falling In Reverse

Falling In Reverse, vedeni charismatickým frontmanem Ronniem Radkem, ve své hudbě spojují post-hardcore, elektroniku i rap. Nezavírají se do jedné škatulky, což z nich udělalo jedno z nejvýraznějších jmen na moderní metalové scéně.

Debutovali v roce 2011 albem The Drug In Me Is You a díky hitům Popular Monster, Zombified nebo I’m Not A Vampire si vydobyli silnou celosvětovou posluchačskou základnu.

Nejvýraznějším členem kapely je frontman Ronnie Radke, jehož upřímné autobiografické texty, surové emoce a kritické společenské komentáře vytvářejí identitu kapely.

Falling In Reverse v Praze doprovodí nu-metalová formace Hollywood Undead a metalcoreoví Sleep Theory, kteří si popularitu získali díky platformě TikTok.

Ceny vstupenek začínají na 1290 Kč a předprodej začne 23. srpna v 11:00 hodin.