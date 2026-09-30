Hudební úkaz. Punkery Blink-182 doplní na Rock for People kapela Faith No More

Po červnovém oznámení prvního headlinera, kterým bude americká pop-punková kapela Blink-182, představují pořadatelé festivalu Rock for People první ucelený balíček jmen pro nadcházející ročník 2027. Druhým velkým headlinerem se stávají američtí míchači stylů Faith No More, kteří se postarají o jeden z nejočekávanějších comebacků roku.
Skupina v čele s jedinečným zpěvákem Mikem Pattonem oficiálně hlásí velkolepý návrat na scénu po více než deseti letech. „Podobně je to i s Blink-182, kteří na rok 2027 oznámili zatím pouze čtyři zastávky na evropských festivalech a my máme obrovskou radost, že jednou z nich je právě Rock for People,“ říká ředitel Rock for People Luděk Motyčka. Faith No More se přímo na festival vrátí po dvanácti letech od vystoupení v roce 2015.
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Koncerty Faith No More jsou dodnes naprostým hudebním úkazem. Mike Patton vládne jedním z nejvšestrannějších hlasů na planetě a kapela na pódiu servíruje bezkonkurenční vystoupení, v němž snoubí tvrdé metalové riffy s funkem, soulem i kabaretem.
„Přivézt Faith No More jako druhého headlinera vedle již potvrzených Blink-182 je pro nás obrovskou událostí. Je to kapela, která zásadně ovlivnila moderní rock i metal a zároveň s nimi má Rock for People dlouhou historii,“ dodává Luděk Motyčka.
Mezi nově oznámenými interprety nechybí ani další výrazná jména světové rockové a metalové scény. Pozici subheadlinerů zaujmou britské metalcorové hvězdy Architects, kanadští punk rockoví Billy Talent či před ní představitelé amerického metalcoru Killswitch Engage. Chybět nebudou ani vizuálně a hudebně uhrančiví Motionless in White nebo grindcoreoví pionýři Napalm Death.