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Hudební úkaz. Punkery Blink-182 doplní na Rock for People kapela Faith No More

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  10:01
Kapela Faith No More

Kapela Faith No More | foto: Dustin Rabin

Kapela Blink-182: Matt Skiba, Mark Hoppus and Travis Barker (Englewood, 1....
Faith No More vystoupili 5.6. na festivalu Rock for People v Hradci Králové.
Faith No More v Praze
Kapela Napalm Death
8 fotografií
Festival Rock for People oznamuje druhého headlinera. Fanoušci se dočkají comebacku kapely Faith No More. Kromě již oznámených punkerů Blink-182 na příští ročník dorazí Architects, Billy Talent nebo Napalm Death. Ročník 2027 se bude konat ve dnech 2. až 5. června.

Po červnovém oznámení prvního headlinera, kterým bude americká pop-punková kapela Blink-182, představují pořadatelé festivalu Rock for People první ucelený balíček jmen pro nadcházející ročník 2027. Druhým velkým headlinerem se stávají američtí míchači stylů Faith No More, kteří se postarají o jeden z nejočekávanějších comebacků roku.

Skupina v čele s jedinečným zpěvákem Mikem Pattonem oficiálně hlásí velkolepý návrat na scénu po více než deseti letech. „Podobně je to i s Blink-182, kteří na rok 2027 oznámili zatím pouze čtyři zastávky na evropských festivalech a my máme obrovskou radost, že jednou z nich je právě Rock for People,“ říká ředitel Rock for People Luděk Motyčka. Faith No More se přímo na festival vrátí po dvanácti letech od vystoupení v roce 2015.

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Koncerty Faith No More jsou dodnes naprostým hudebním úkazem. Mike Patton vládne jedním z nejvšestrannějších hlasů na planetě a kapela na pódiu servíruje bezkonkurenční vystoupení, v němž snoubí tvrdé metalové riffy s funkem, soulem i kabaretem.

„Přivézt Faith No More jako druhého headlinera vedle již potvrzených Blink-182 je pro nás obrovskou událostí. Je to kapela, která zásadně ovlivnila moderní rock i metal a zároveň s nimi má Rock for People dlouhou historii,“ dodává Luděk Motyčka.

Mezi nově oznámenými interprety nechybí ani další výrazná jména světové rockové a metalové scény. Pozici subheadlinerů zaujmou britské metalcorové hvězdy Architects, kanadští punk rockoví Billy Talent či před ní představitelé amerického metalcoru Killswitch Engage. Chybět nebudou ani vizuálně a hudebně uhrančiví Motionless in White nebo grindcoreoví pionýři Napalm Death.

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