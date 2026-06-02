Jdu z Edenu a slyším svoji píseň. Ewa Farna se na Václaváku přidala k mladé zpěvačce

  13:23
Být ve správný čas na správném místě. Tak by se dal popsat jedinečný zážitek, který se naskytl mladé zpěvačce vystupují pod jménem Natalli. V momentě, kdy s kytarou na pražském Václavském náměstí zpívala písničku Měls mě vůbec rád, procházela kolem i její interpretka Ewa Farna. Zlatá slavice si nejdříve kousek písně poslechla, načež se k vystoupení přidala.

„Jdu z taneční zkoušky na Edeny přes Václavák a slyším svoji písničku. Děkuju @natalie_rasicova za nejhezčí zastavení dne,“ napsala k videu na svém instagramu, kde dívku také označila.

Letošní ročník festivalu Holešovská Regata, který se konal o víkendu v areálu zámeckých zahrad v Holešově. (21. června 2025)
Dua Lipa a Ewa Farna společně zpívají píseň Na ostří nože. (28. května 2025)
Ewa Farna v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
16 fotografií

Farna nejprve mladou zpěvačku s obdivem pozorovala a následně se k ní přidala. Společně pak ještě zazpívaly hit Na ostří nože. Tedy píseň, kterou si Farna loni v květnu zapěla v exkluzivním vystoupení s Duou Lipou během koncertu světové megastar v O2 areně.

Dua Lipa překvapila Prahu i podruhé. Píseň v češtině zazpívala s Ewou Farnou

Nečekané vystoupení na Václavském náměstí okamžitě přitáhlo pozornost kolemjdoucích, kteří si začali dění natáčet a někteří se z dálky i přidali.

Natalli alias Natalie Rašićová je česko-srbská zpěvačka, jež se věnuje natáčením coverů známých písniček. Na platformě TikTok ji sleduje více než 150 tisíc uživatelů.

Ewa Farna v Edenu uspořádá i třetí koncert. První dva už vyprodala

Ewa Farna brzy oslaví 20 let působení na hudební scéně trojicí koncertů, které se uskuteční 13., 14. a 16. června v pražském Edenu. Stane se tak první českou zpěvačkou, která ve fotbalovém svatostánku odehraje vlastní show.

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře

Pět hlavních protagonistů filmu Pět švestek na jeho premiéře. (26. května 2026)

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...

Národní divadlo ruší plánovanou oslavu Ivy Janžurové

Herečka Iva Janžurová a ředitel Národního divadla Jan Burian (19. května 2026)

Národní divadlo oznámilo, že ruší akci naplánovanou na sobotu 13. června. V ten den měla Iva Janžurová oslavit své nedávné pětaosmdesáté narozeniny na jevišti Stavovského divadla. „Paní Iva se nyní...

2. června 2026  12:45

V novém Toy Story ukážeme hrůzu dneška: děti přilepené u displeje, hlásí Tom Hanks

Tom Hanks na akci k filmu Toy Story 5: Příběh hraček v Londýně (28. května 2026)

Oscarový herec Tom Hanks v souvislosti s blížící se premiérou nového filmu ze série Toy Story prohlásil, že snímek poukazuje na dnešní závislost dětí na obrazovkách. To je dle jeho názoru problém,...

2. června 2026  12:38

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará...

Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...

2. června 2026  10:17,  aktualizováno  10:35

Telefonát od Gotta. Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupí i Richard Krajčo

Richard Krajčo vystoupil s kapelou Kryštof v Liberci. (24. září 2025)

Jubilejní desátý Český mejdan s Impulsem je kompletní. Do sestavy hudebních hostů přibyl v roli speciálního hosta Richard Krajčo. Kromě něj zahrají 17. října v O2 areně už dříve ohlášení Mirai,...

2. června 2026  9:54

KOMENTÁŘ: Václav Moravec, Jaromír Soukup a konec iluzí o „jejich" televizi

Premium
Václav Moravec (1. 2. 2013)

Co mohou mít společného Jaromír Soukup a Václav Moravec? Více, než by se zdálo. Oba totiž přišli o „svou“ televizi i iluzi, že jsou nenahraditelní. A oba se přesunuli na internet, kde pokračují pod...

2. června 2026

Masturbace v plynové masce byla na Izraelce už trochu moc, přemýšlí umělkyně

Premium
Umělkyně Tamara Moyzes v pražské Fotograf Gallery připravila výstavu Golemet,...

Hrála si s ideou romského terorismu, vstupu Izraele do EU i božské houby, která kojením léčí neduhy světa. Nyní aktivistická umělkyně Tamara Moyzes zpracovala traumata židovských žen po masakrech...

1. června 2026  16:18

Hip hop, filmy a móda. Raper A$AP Rocky vystoupí v říjnu v pražské O2 areně

A$AP Rocky na Met Gala (New York, 1. května 2023)

Raper, módní ikona a jeden z nejvlivnějších umělců současné hiphopové scény A$AP Rocky míří do Prahy. Americká superhvězda, do jejíž portfolia patří hity jako Praise the Lord, Babushka Boi nebo...

1. června 2026  14:05

RECENZE: Smutné čtení. Nový Vieweghův deník budí především lítost

Premium
Spisovatel Michal Viewegh

Novinka Michala Viewegha, kolem roku 2000 jednoho z nejpopulárnějších českých spisovatelů, je docela smutné čtení. Pátý díl jeho deníkové řady, nazvaný Převážně báječný rok, by se dal shrnout do...

1. června 2026

Bitva v Jícnu. Pokračování Hry o trůny láká na nejšílenější epizodu v dějinách televize

Matt Smith na záběru z finálního traileru třetí řady seriálu Rod draka

Uplynulo jen pár měsíců od chvíle, kdy HBO vrátilo fanoušky fantasy světa G. R. R. Martina zpět do Západozemí. Vydařená televizní adaptace novely Rytíř Sedmi království však byla jen rozcvičkou před...

1. června 2026  12:52

Ticho, klid a oduševnělost. Museum Kampa vystavilo malby a grafiky Miloše Ševčíka

Výstava Miloše Ševčíka v Museu Kampa

Pražské Museum Kampa si pro návštěvníky ve druhém patře areálu Sovových mlýnů připravilo zbrusu novou výstavu významného představitele českého poválečného umění Miloše Ševčíka - Zaznění. Vybraná díla...

1. června 2026  11:33

Nemohu se dočkat. Mick Jagger naznačil, že Rolling Stones ještě vyrazí na turné

Mick Jaggger z Rolling Stones na zahajovacím koncertu amerického turné No...

Legendární skupina Rolling Stones vydá v červenci novou desku. Zpěvák Mick Jagger, který krátce po vypuštění alba oslaví 83. narozeniny, promluvil o možnosti vyrazit s deskou na turné. Letos se ale...

1. června 2026  10:08

Ke kariéře se v noci nepřitulíte. Před sto lety se narodila ikonická Marilyn Monroe

Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959)

Před sto lety se narodila herečka a zpěvačka Marilyn Monroe, blonďaté ztělesnění hvězdného lesku hollywoodských filmů 50. let 20. století. Dodnes zůstává vizuální ikonou a inspirací pro mnoho umělců...

1. června 2026  7:11

