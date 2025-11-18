Ewa Farna v Edenu uspořádá i třetí koncert. První dva už vyprodala

Zpěvačka Ewa Farna oznámila v pořadí třetí koncert na stadionu v pražském Edenu. Akce se skuteční 16. června 2026, vstupenky budou v prodeji od 20. listopadu od 8:30 ráno. Farna bude vůbec první českou zpěvačkou, která na stadionu vystoupí.
Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Informaci o třetím koncertu Farna oznámila prostřednictvím svého profilu na Instagramu. „Už v knize knih se o tom psalo… Ewa v ráji podléhá pokušení…,“ napsala k videu, v němž počet jablek, které bere z misky s nápisem „nebrat“, symbolizuje počet jejích koncertů v Edenu.

Už v knize knih se o tom psalo… Ewa v ráji podléhá pokušení…

V listopadu 2024 oznámila zpěvačka první ze tří plánovaných koncertů na stadionu, který proběhne v sobotu 13. června 2026. Na akci hodlá oslavit svých dvacet let na scéně.

V červnu 2025 uvedla, že lístky na něj jsou už vyprodané. „Já nebrečím, ty brečíš! Rock do akce! Jste nejvíc!“ napsala tehdy zpěvačka na sociálních sítích v oznámení o vyprodaném Edenu. Na koncert se tak se skoro ročním předstihem těší na 35 tisíc fanoušků.

O den později pak oznámila, že v Edenu vystoupí i podruhé, a to hned 14. června v neděli. A v listopadu 2025 byl koncert opět vyprodán. Farna fanouškům a fanynkám poděkovala, tentokrát protřednictvím videa. „Ježíš to je skvělý. Nemůžu přestat brečet, přitom mám radost strašnou. Děkuju, děkuju, děkuju,“ zní z videa.

Ewa Farna vyprodala Eden i podruhé. Ve videu se rozplakala

Ewa Farna debutovala v roce 2006 albem Měls mě vůbec rád. Tehdy třináctiletá zpěvačka hned ve stejný rok získala ocenění Objev roku v anketě Zlatý slavík Mattoni.

Zpěvačka vyprodala v březnu 2024 dva koncerty s názvem 30 v pražské 02 areně, kde oslavila třicáté narozeniny. Fanouškům nabídla velkolepou show plnou emocí a tance. Mezi hosty vystoupil například Vojtěch Dyk, Sofian Medjmedj nebo její manžel Martin Chobot.

Letos získala ocenění Nejvlivnější žena roku 2025 v kategorii kultura a umění od Vogue Czechoslovakia a také Ceny Anděl za kategorii Společný projekt za píseň To je moje holka, kterou nazpívala s Annet X.

