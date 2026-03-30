Vzpomeneš si? Ewa Farna a Mirai spolu natočili duet, který ovlivnil David Stypka

Ewa Farna a Mirai Navrátil spolu strávili hodně času při přípravách koncertní pocty zesnulému Davidu Stypkovi a mezi vystoupeními tvořili nový materiál. Pod vlivem Stypkovy tvorby tak vznikla píseň Vzpomeneš si? a nápad natočit ji jako duet.
Vzpomeneš si? Ewa Farna s kapelou Mirai vydávají duet

Původně to měla být píseň Ewy Farne, do jejího repertoáru. „Už v minulosti jsme se asi dvakrát potkali při psaní písniček. Často se děje, že se různí umělci podílejí na skládání pro jiné interprety. Zajímalo mě, co by vzniklo, jaká by byla dynamika, kdybychom spolu psali. Organicky vzniklo, že jsme u nazpívávání demo částí zůstali oba. A ta pracovní verze se nám tak líbila, že z toho nakonec vznikl finálně duet,“ popisuje zpěvačka.

Na začátku roku trávili Ewa Farna a Mirai Navrátil společný čas při přípravách koncertní pocty zesnulému Davidu Stypkovi. Mezi jednotlivými vystoupeními vznikaly nové písně během denních sessions v blízkém penzionu, kde spolupracovali také s producentem Ronym Janečkem a Janem Vávrou. „Když tu píseň poslouchám, mám pocit, že jak jsme celé dny zpívali Davidovy songy na zkouškách, generálkách a koncertech, tak jsme nasáli jeho náladu a je to trošku cítit,“ říká Navrátil.

Finální podoba skladby vznikla na přelomu ledna a února v legendárním Studiu Svárov, kde Rony Janeček píseň produkoval. Studio je spojené se Stypkovou deskou Neboj., na níž se nachází i duet Dobré ráno, milá. „Přesně ve chvíli, kdy jsem stál ve studiu u Davidovy vystavené desky, se mi na prstu rozpadl dřevěný prstýnek, který jsem od něj kdysi dostal. Asi jsme v tu dobu byli přehnaně sentimentální, ale děly se zvláštní věci,“ říká Mirai Navrátil.

„Jsem ráda, že jsme s Miraiem spojili síly. I když je to klasicky song o lásce, nese pro mě silný náboj smutku a smíření a od začátku mě emočně nenechává v klidu. Jsem ráda, že do toho Mirai se mnou šel a že na písničku se vztahovou tematikou nebudu sama,“ doplňuje Ewa Farna.

Singl doprovodí také filmově pojatý videoklip. Vznikl v režii Tomáše Fialy. Netradiční vizuál ve stylu Mr. & Mrs. Smith je kontrastem k romanticky znějící skladbě a představuje oba interprety v nečekaných rolích. Videoklip bude mít premiéru v úterý 31. března na YouTube.

30. března 2026  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

