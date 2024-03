Simply the best! Ewa Farna podruhé nadchla vyprodanou O2 arenu

„Oslavit třicetiny s třiceti tisíci fanoušky mě nikdy ani ve snu nenapadlo! Moc děkuji všem, kdo přišli, na další oslavu už se přemluvit nenechám, ale bylo to větší a lepší než jsem si kdykoli mohla představit. Nechali jsme na tom rok práce a jsem šťastná, že jsem si to mohla zahrát ještě jednou a ještě víc si uvědomit a užít. Teď se budu těšit na všechny fanoušky během letní sezóny,“ prohlásila šťastná Ewa Farna po druhém koncertě v O2 areně, který navázal na koncert 14. března 2023.

Redaktor DNES.cz Josef Martínek o něm v recenzi napsal, že „oslava třicetin Ewy Farné v O2 areně byla mimořádnou událostí, kterou nelze připodobnit snad k žádnému z koncertů domácích interpretů na stejném místě“.

„Těžko říct, kolik z patnácti tisíc přítomných diváků fandilo zpěvačce už od onoho roku 2006, v němž vydala svůj první singl Měls mě vůbec rád?. V každém případě už dnes nelze pochybovat o tom, že dříve podceňovaná dětská hvězdička se úspěšně etablovala v jednu z nejvýraznějších osobností domácího popu,“ napsal dále Josef Martínek.

O druhém narozeninovém koncertě se na sociálních sítích vyjadřoval v superlativech například moderátor Libor Bouček. Na Instagramu napsal mimo jiné toto:

„Včera jsem bez dechu sledoval jeden z vrcholných momentů jejího příběhu. Evropský vystoupení. Strhující. Emotivní horská dráha, od sborového zpěvu celý haly, přes nejkrásnější manželský love song, až po bílé křídlo v nebi pro Davida. V béžové barvě oblečen jsem dojatě plul na její vlně. A chci plavat dál. Ewa je královnou. A to ve 30. Děkuju Ti za možnost být u toho, blízkost, humor a inspiraci. Ten večer nikdy nezmizí. Bravo!“.

„Kdybych neseděl, tak bych se z toho posadil! Od první do poslední noty strhující pěvecké výkony, skvělá taneční čísla, perfektní kapela, dechberoucí scéna. Ewi, moc děkuji, že jsem to mohl vidět! Simply the best!“ komentoval na svém Instagramu koncert publicista a moderátor Honza Dědek.

Moderátorka, stand-up komička a překladatelka Adéla Elbel také na Instagramu zpěvačce poděkovala za dokonalý hudební i emoční zážitek. „Jupí za ty myšlenky mezi písněmi,“ dodala.