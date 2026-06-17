Vyprodat čtvrtý Eden za 24 hodin. Všichni od Ewy Farné chtěli, jen technika nebyla

Ewa Farna předvedla ve stadionu v pražských Vršovicích nezapomenutelnou show bohatou na skvělé hudební i taneční vystoupení. Sociální sítě se hemžily chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů ze showbyznysu nebo od slavných sportovců.
Sama zpěvačka ještě před koncertem dojala také zoufalé fanoušky, kteří nesehnali vstupenky. Před Edenem k nim přišla a darovala jim poslední lístky.
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Nejlepší koncert v životě, chválí Mareš Farnou. Fanoušky dojala nečekaným gestem
Moderátor Leoš Mareš označil její koncert za „nejlepší v životě“. Během vysílání Ranní show na Evropě 2 navíc prozradil, že se měl uskutečnit ještě jeden, čtvrtý koncert. Za jeho stornování mohla nakonec chybějící technika.
„Volali jí z Ticketportalu,“ tvrdil moderátor. „Po víkendu byl takovej zájem, že by prodali ještě jeden Eden,“ dodal. Podle jeho slov se tak zpěvačka ještě v úterý ráno snažila domluvit další vystoupení.
Nejde to, zkusili jsme první poslední, sdělila nakonec podle Mareše zpěvačka. Podle ní se mohli zapojit všichni – vystupující, zvukaři, světla i diváci.
Problém byl ale s technikou. Pocházela totiž z Německa a v okamžiku, kdy Mareš v rádiu vyprávěl, už byla naskládaná v kamionech a na dálnici směřovala k dalšímu domluvenému vystoupení.
„Obrečela jsem to, museli jsme to zrušit,“ řekla zpěvačka k neuskutečněnému koncertu.