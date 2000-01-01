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Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s největšími jmény globální hudební scény. V galerii se podívejte na momenty, které naplnily vršovický stadion a zjevně i srdce zpěvaččiných fanoušků.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Program trvající dvě a půl hodiny zpěvačka odstartovala starší písní Boží mlejny melou, při které ji kruhový podstavec vynesl vzhůru k nebesům.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Na svých dosud největších vystoupeních v kariéře mimo jiné oslavila dvacet let působení na české hudební scéně.
Autor: Peter Hoopoe / Universal Music
V zahajovacím videu proto fanouškům vzkázala, že počítá s tím, že si s sebou na koncert přinesli nejen svoje osobní radosti, ale i skryté bolesti. Celkově by se dalo říci, že tematickou náplní plynule a zcela přirozeně navázala na to, s čím bodovala kdysi v O2 areně. Už tam totiž kladla důraz na osobnější pojetí jinak velkolepé popové show s akcentováním lidské křehkosti.
Autor: Peter Hoopoe / Universal Music
Vystoupení mělo od začátku spád a diváky přesvědčivě vtáhlo do děje, čemuž pomohly písně jako Ross & Rachel nebo Tělo z pět let starého alba Umami.
Autor: Peter Hoopoe / Universal Music
Na největším koncertu Ewy Farne v Edenu nechyběl ani její manžel Martin Chobot. Společně zazpívali duet Ta o nás.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
K vrcholům koncertu patřil aktuálně nejpřehrávanější hit na českých streamovacích platformách Perpetuum mobile, který protagonistka předvedla s nesmírnou intenzitou. Velmi dobře jí seděly také balady Verze 02 či Všechno nebo nic, ve kterých naplno předvedla své vokální možnosti.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Páteř vystoupení však tvořily hlavně repertoárové stálice, chybět proto nesměl první hit Měls mě vůbec rád?, který stále patří k nejoblíbenějším položkám setlistu.
Autor: Peter Hoopoe / Universal Music
Na fanoušky zároveň čekalo překvapení v podobě ohlášení nové desky s názvem ADHD Pop, které oficiálně vyšlo v pondělí 15. června.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Koncept akce postavila Farna na tematice ráje a pokušení. První žena v biblické rajské zahradě (Edenu, kde se akce konala), která ochutnala zakázané jablko, se ostatně jmenovala Eva.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Úřadující zlatá slavice se tak jako první česká zpěvačka, může pyšnit trojicí zaplněných vystoupení ve Fortuna Areně - tedy svatostánku fotbalového týmu SK Slavia Praha. Předtím se podobný kousek povedl jen Marku Ztracenému, když Eden třikrát vyprodal v červnu 2023.
Autor: Peter Hoopoe / Universal Music
Ewa Farna tak opět zvedla laťku. Na stadionu předvedla výpravnou show, která bez přehánění snese srovnání s produkcí zahraničních hvězd. Vedle mimořádné scénografie se mohla tradičně opřít i o precizní zpěv.
Autor: Peter Hoopoe / Universal Music
Členité pódium zahrnovalo několik variabilních prvků, včetně dlouhého schodiště nebo centrální velké LED stěny – v úvodu zakryté okno uprostřed v průběhu večera odkrylo další pódium pro orchestr.
Autor: Alexandra Ženatá / Universal Music
Zazněly i čerstvé kousky – jen v posledních týdnech vydala interpretka tři sólové novinky, včetně tanečně laděné a naživo velmi dobře fungující Neříkej, co má se stát.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Farnou ve výklenku mohutné centrální LED stěny doprovodil třicetihlavý živý orchestr.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Skvěle připravenou a zvládnutou show navštívilo během tří dnů v pražském Edenu okolo sto tisíc fanoušků. Se špatným pocitem však asi odcházel málokdo.
Autor: Peter Hoopoe / Universal Music
Ewin pěvecký výkon podpořila na pódiu i padesátka tanečníků a tanečnic, kteří se postarali o velkolepou show.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Nostalgie měla na koncertě ke dvěma dekádám na scéně své místo – a Farna jí šla naproti, když v okně s plochou uprostřed prostřední z celkem tří velkých LED stěn ukázala repliku svého dětského pokojíčku i s plakáty tehdejších idolů.
Autor: Barča Chlebová / Universal Music
Popovou divu podpořila přímo na pódiu i její kolegyně Annet X. Vystoupili dále také Ben Cristovao, olympijská vítězka Ester Ledecká či herec Jakub Štáfek.
Autor: Alexandra Ženatá / Universal Music