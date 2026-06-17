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Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

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  12:13
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s největšími jmény globální hudební scény. V galerii se podívejte na momenty, které naplnily vršovický stadion a zjevně i srdce zpěvaččiných fanoušků.
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu, 13. června 2026 Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu.(13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026) Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)

RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

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Témata: Ewa Farna

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