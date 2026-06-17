Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

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RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje
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RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje
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Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneův odkaz 60 %, Nespoutaný Django 70 %, Terminator Salvation 60 %, Gangster Ka 65 %, Emilia Pérez 80 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Domácí péče 60 %, Stvůry 55 %
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....
Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...
Tři roky po enormním ohlasu prvního koncertu v O2 areně si Ewa Farna opět zvedla laťku. Na stadionu v Edenu, kde vystoupí celkem třikrát, předvedla ještě výpravnější show, která bez přehánění snese...
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...
Pivo nebo zelenou do ruky na počest frontmana Tří sester Lou Fanánka Hagena, který 18. června slaví kulaté šedesáté narozeniny! V našem kvízu si prověřte znalosti o životě zpěváka, textaře a jedné z...
Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl o smíru v trestním řízení ohledně filmu Sbormistr vedeném jednou z obětí Bohumila Kulínského proti produkci snímku a České televizi, jež film koprodukovala. Ostrou...
Sdílení dětí na sociálních sítích se stalo běžnou součástí rodičovství. Psycholožka Eva Vášová ale upozorňuje, že za nevinnými příspěvky se mohou skrývat vážná rizika. Od zneužití obsahu po nevratnou...
Lídr kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen patří k nejvýraznějším osobnostem české rockové scény posledních dekád. Napsal texty pro Karla Gotta nebo Michala Davida, je autorem vtipných textů Šmoulů i...
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
S tradičním důrazem na maximální kvalitu a čistotu vznikají v dílnách mistrů sklářů karlovarské sklárny Moser ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zároveň vyrobili...
Kde jsou ty časy, kdy Buzz Rakeťák představoval vrcholný vynález dětské zábavy. Ve filmu Toy Story 5: Příběh hraček hrozí tradičním hrdinům animované série vyhynutí kvůli moderním technologiím....
Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....
Pražská Kampa se v úterý večer proměnila v dějiště slavnostní premiéry muzikálu Klan Baťa. Na červeném koberci se objevili tvůrci a herci nové inscenace, která připomíná 150. výročí narození...
Příští léto se ponese ve znamení velkého návratu. Do kin vstoupí pátý díl filmové série o zeleném zlobrovi Shrekovi, který právě zveřejnil první fotografie a ukázku.
Pražský obvodní soud schválil smír ve sporu o televizní vysílání filmu Sbormistr. Na svém webu to v úterý uvedla Česká televize (ČT), která byla jedním z producentů filmu. Podmínky smíru však nemohou...