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RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

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Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu, 13. června 2026 | foto: Peter Hoopoe / Universal Music

  10:14
Tři roky po enormním ohlasu prvního koncertu v O2 areně si Ewa Farna opět zvedla laťku. Na stadionu v Edenu, kde vystoupí celkem třikrát, předvedla ještě výpravnější show, která bez přehánění snese srovnání s produkcí zahraničních hvězd. Vedle mimořádné scénografie se mohla tradičně opřít i o precizní zpěv.

První česká zpěvačka, která uspořádala koncert v Edenu – tímto titulem se nyní může úřadující zlatá slavice pyšnit. Trojicí vystoupení ve Fortuna Areně slaví dvacet let na scéně, zároveň však koncept akce postavila na tematice ráje a pokušení, protože i první žena v biblické rajské zahradě (Edenu), která ochutnala zakázané jablko, se jmenovala Eva.

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