RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

První česká zpěvačka, která uspořádala koncert v Edenu – tímto titulem se nyní může úřadující zlatá slavice pyšnit. Trojicí vystoupení ve Fortuna Areně slaví dvacet let na scéně, zároveň však koncept akce postavila na tematice ráje a pokušení, protože i první žena v biblické rajské zahradě (Edenu), která ochutnala zakázané jablko, se jmenovala Eva.
Tipy z televizního programu
Recenze: Shrek Třetí 60 %, Focus 50 %, Děti Nagana 70 %, Terminator Salvation 60 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Nespoutaný Django 70 %, Percy Jackson: Moře nestvůr 45 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Bourneův odkaz 60 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Případ dvou manželek 55 %, Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 50 %, Krotitelé duchů 35 %, Kovbojové a vetřelci 40 %, Baby Driver 55 %
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