„Uvědomila jsem si asi až teprve u točení toho videa, že to nejsou jen prázdná slova, ale důkaz, že tolik lidí tam reálně přijde a dává mi důvěru. Vážím si vaší důvěry a uděláme maximum, abyste si to užili co nejvíc,“ uvedla několikanásobná držitelka hudebních cen na síti Instagram.
Ve videu Farna projevila velké emoce. Při sledování prodeje vstupenek na akci nejprve s úžasem hleděla na obrazovku, pak se rozplakala. Na závěr příspěvku fanouškům několikrát poděkovala.
,,Ježíš to je skvělý. Nemůžu přestat brečet, přitom mám radost strašnou. Děkuju, děkuju, děkuju,“ zní z videa.
Ewa Farna nejprve vyjadřovala obavy, zda se Eden podruhé vyprodá. Ale jak ona sama v podcastu Čestmíra Strakatého uvedla, má ráda výzvy. Baví ji prý dělat méně bezpečné kroky a učit se další věci.
Ewa Farna si připsala další úspěch: rok dopředu vyprodala stadion v Edenu
„Občas se jen tak rozbrečím dojetím a vděčností. S pokorou a odvahou zároveň přidáváme druhý koncert jako něco, co naprosto předčilo má nejsmělejší očekávání,“ uvedla už v létě pro síť Ticketportal.
Dodala také, že návštěvníkům, kteří se ji rozhodnou věnovat čas, chystá „neskutečně nebušenou show“ a že jejím cílem je doručit fanouškům nezapomenutelný zážitek.
Úspěchem také bezpochyby je, že se koncerty vyprodaly tři čtvrtě roku předem. Na koncert Farne do pražského Edenu tak dorazí 70 tisíc návštěvníků, kapacita je 35 tisíc.
Farna už v roce 2024 vyprodala dva koncerty v pražské 02 aréně, kde oslavila třicáté narozeniny. Mezi hosty byli například Vojtěch Dyk, Sofian Medjmedj nebo její manžel Martin Chobot.
Mimo jiné je Farna držitelka několika cen Česká slavík nebo ceny Anděl v kategorii zpěvačka roku a společný projekt.
Získala také ocenění Nejvlivnější žena roku 2025 v kategorii kultura a umění od Vogue Czechoslovakia.