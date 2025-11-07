Ewa Farna vyprodala Eden i podruhé. Ve videu se rozplakala

Lukáš Linhart
  21:15
Ewa Farna sklízí další úspěch, když vyprodala i svůj druhý koncert v pražském Edenu. Oznámila to v emotivním videu, které sdílela na sociálních sítích. Stane se tak první domácí interpretkou, která v aréně vystoupí. Koncerty, které oslavují jejích 20 let na scéně, vyprodala skoro na rok dopředu. Uskuteční se 13. a 14. června 2026.

„Uvědomila jsem si asi až teprve u točení toho videa, že to nejsou jen prázdná slova, ale důkaz, že tolik lidí tam reálně přijde a dává mi důvěru. Vážím si vaší důvěry a uděláme maximum, abyste si to užili co nejvíc,“ uvedla několikanásobná držitelka hudebních cen na síti Instagram.

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)
Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)
Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)
Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)
23 fotografií

Ve videu Farna projevila velké emoce. Při sledování prodeje vstupenek na akci nejprve s úžasem hleděla na obrazovku, pak se rozplakala. Na závěr příspěvku fanouškům několikrát poděkovala.

,,Ježíš to je skvělý. Nemůžu přestat brečet, přitom mám radost strašnou. Děkuju, děkuju, děkuju,“ zní z videa.

Ewa Farna nejprve vyjadřovala obavy, zda se Eden podruhé vyprodá. Ale jak ona sama v podcastu Čestmíra Strakatého uvedla, má ráda výzvy. Baví ji prý dělat méně bezpečné kroky a učit se další věci.

Ewa Farna si připsala další úspěch: rok dopředu vyprodala stadion v Edenu

Občas se jen tak rozbrečím dojetím a vděčností. S pokorou a odvahou zároveň přidáváme druhý koncert jako něco, co naprosto předčilo má nejsmělejší očekávání,“ uvedla už v létě pro síť Ticketportal.

Dodala také, že návštěvníkům, kteří se ji rozhodnou věnovat čas, chystá „neskutečně nebušenou show“ a že jejím cílem je doručit fanouškům nezapomenutelný zážitek.

Ewa Farna si připsala další úspěch: rok dopředu vyprodala stadion v Edenu

Úspěchem také bezpochyby je, že se koncerty vyprodaly tři čtvrtě roku předem. Na koncert Farne do pražského Edenu tak dorazí 70 tisíc návštěvníků, kapacita je 35 tisíc.

Farna už v roce 2024 vyprodala dva koncerty v pražské 02 aréně, kde oslavila třicáté narozeniny. Mezi hosty byli například Vojtěch Dyk, Sofian Medjmedj nebo její manžel Martin Chobot.

Mimo jiné je Farna držitelka několika cen Česká slavík nebo ceny Anděl v kategorii zpěvačka roku a společný projekt.

Získala také ocenění Nejvlivnější žena roku 2025 v kategorii kultura a umění od Vogue Czechoslovakia.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Ewa Farna, koncert

Nejčtenější

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Monika Absolonová se raduje ze zisku Ceny Thálie (1. listopadu 2025).

V pražském Národním divadle se konalo udílení Cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Klára Issová ve filmu Anděl Páně (2005)

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  7. 11. 21:52

Ewa Farna vyprodala Eden i podruhé. Ve videu se rozplakala

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

Ewa Farna sklízí další úspěch, když vyprodala i svůj druhý koncert v pražském Edenu. Oznámila to v emotivním videu, které sdílela na sociálních sítích. Stane se tak první domácí interpretkou, která v...

7. listopadu 2025  21:15

RECENZE: Pohádky po babičce s loutkovým Goldflamem nesou sdělení ozdravné síly

70 %
Film Pohádky po babičce získal na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň...

Od krátkého studentského snímku Pouštět draka tu nevznikl film, který by s podobnou něhou, poezií i humorem zasvěcoval děti do umění, jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. Až nyní to zkoušejí...

7. listopadu 2025  13:39

Marilyn Manson dorazí na Masters of Rock. Festival čeká největší bizár v historii

Marilyn Manson na koncertu v Chicagu. (listopad 2025)

Celosvětově prodal přes 50 milionů nahrávek, jeho písně na streamovacích platformách mají stamiliony poslechů a od přelomu tisíciletí patří k nejvýraznějším postavám rockové scény. Marilyn Manson je...

7. listopadu 2025  11:53

Nejslavnější dvojici kutilů vymyslel podle sebe. Jak vznikli Pat a Mat a jejich jména?

Pat & Mat

Dva nerozlučné kutily ve žlutém a červeném roláku vymyslel animátor a režisér loutkových filmů Lubomír Beneš podle sebe. Přesněji řečeno podle svého kutilského nadšení a následných nevalných...

7. listopadu 2025  10:31

„Největší umělec na světě“. Film o Michaelu Jacksonovi má první trailer

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael o životě a hudební kariéře zpěváka Michaela Jacskona představuje první ukázku. Snímek natočil režisér Antoine Fuqua a v titulní roli se představí Jaafar Jackson. Shoda...

7. listopadu 2025  10:24

RECENZE: Marie byla jen jedna, přesto Roxette svými hity v Praze bavili

Premium
koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025

Nikdo z návštěvníků pražského koncertu Roxette v O2 areně nejspíš neočekával, že by nová zpěvačka Lena Philipsson vnesla do písní skupiny tak charakteristickou emoci jako zesnulá Marie Fredriksson. O...

7. listopadu 2025  9:31

Narážíme u vás na vstřícné lidi. Asi to souvisí se slivovicí, přemýšlí Helloween

Premium
Skupina Helloween

Ještě než kapela Helloween odehrála koncert před našlapanou pražskou O2 arenou, byli kytaristé Sascha Gerstner a Michael Weikath serveru iDNES.cz k dispozici na rozhovor. Řeč byla nejen o novém albu,...

7. listopadu 2025

Uměleckých úspěchů lze dnes dosahovat i bez terorizování lidí, říká dirigent Hrůša

Premium
Jakub Hrůša. Od nové sezony je hudebním ředitelem Královské opery v Londýně....

Od nové sezony je Jakub Hrůša hudebním ředitelem Královské opery v Londýně. Tenhle prestižní post před ním zastával pouze jediný Čech, slavný Rafael Kubelík v padesátých letech. Dostal se mezi...

6. listopadu 2025

RECENZE: Otec bomby Oppenheimer už zase nese tíhu lidstva na svých bedrech

Martina Krátká, Kateřina Hrdinová, Jan Teplý a Lucie Michálková v divadelním...

Aktuální téma, zajímavé nápady a celkově působivý švih nabízí Projekt Manhattan v pražském Divadle pod Palmovkou. Příběh z počátku atomového věku zde však vyprávějí příliš rozmáchle a diváka tak...

6. listopadu 2025  14:59

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Záhadný kronikář Kosmas. Historikové spekulují o jeho původu i době narození

Premium
Vyobrazení autora Kosmovy kroniky v jednom ze středověkých rukopisů jeho díla.

Neví se pořádně, kdy se narodil ani co byl vlastně zač. Jeho stopa v českých dějinách je však tak výrazná, že ji zná každý školák. Alespoň datum Kosmova úmrtí je však známé. Autor proslulé Kroniky...

6. listopadu 2025

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

6. listopadu 2025  12:35,  aktualizováno  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.