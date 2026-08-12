Budeme znovu u toho, když se z mladé holky, která ráda zpívá, pozvolna stala sebevědomá žena a zpěvačka dominující české populární hudbě.
O STORY s Ewou Farnou
Hodinový střihový dokument mapující 20 let zpěvačky kariéry prostřednictvím unikátních videí z archivu televize Óčko uvidíte 12. srpna, v den jejích narozenin
13:00 ÓČKO STAR
21:00 ÓČKO
V jednom z prvních rozhovorů se Ewa Farna svěřuje, že zatím byla na jediném koncertu v životě – na zpěvačce P!nk. Zážitek z něj připomněla i během koncertu v Edenu.
Zpěvačka rovněž vezme diváky do zákulisí jejího prvního vystoupení ve velkém sále Lucerny, připomene první samostatná turné k deskám nebo akustický koncert pro Óčko.
Zavzpomíná i na její koncert ve Foru Karlín k oslavě deseti let na scéně, kdy se svěřila, že se rozhodla změnit celý management a odejít od Leška Wronky. Z poslední doby nechybí také připomínky vyprodaných O2 aren, předskakování Edu Sheeranovi, společná píseň s Duou Lipou či zmíněné vyprodané Edeny.
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RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje
Dokument rovněž rozkryje další aspekty její kariéry i osobního života. Respekt k Lucii Bílé, s níž absolvovala turné, útoky bulváru, vztah s Tomášem Klusem nebo manželství s kytaristou Martinem Chobotem.
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