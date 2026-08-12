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Ewa Farna slaví narozeniny. Óčko připomene milníky její kariéry

Autor:
  12:10
U příležitosti 33. narozenin Ewy Farne odvysílá Óčko ve středu dokument mapující 20 let její kariéry prostřednictvím archivních záběrů. Počínaje písní Měls mě vůbec rád. Až po letošní tři koncerty v pražském Edenu.

Budeme znovu u toho, když se z mladé holky, která ráda zpívá, pozvolna stala sebevědomá žena a zpěvačka dominující české populární hudbě.

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)
Ewa Farna v SuperStar (2026)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)
92 fotografií

O STORY s Ewou Farnou

Hodinový střihový dokument mapující 20 let zpěvačky kariéry prostřednictvím unikátních videí z archivu televize Óčko uvidíte 12. srpna, v den jejích narozenin

13:00 ÓČKO STAR

21:00 ÓČKO

V jednom z prvních rozhovorů se Ewa Farna svěřuje, že zatím byla na jediném koncertu v životě – na zpěvačce P!nk. Zážitek z něj připomněla i během koncertu v Edenu.

Zpěvačka rovněž vezme diváky do zákulisí jejího prvního vystoupení ve velkém sále Lucerny, připomene první samostatná turné k deskám nebo akustický koncert pro Óčko.

Zavzpomíná i na její koncert ve Foru Karlín k oslavě deseti let na scéně, kdy se svěřila, že se rozhodla změnit celý management a odejít od Leška Wronky. Z poslední doby nechybí také připomínky vyprodaných O2 aren, předskakování Edu Sheeranovi, společná píseň s Duou Lipou či zmíněné vyprodané Edeny.

RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

Dokument rovněž rozkryje další aspekty její kariéry i osobního života. Respekt k Lucii Bílé, s níž absolvovala turné, útoky bulváru, vztah s Tomášem Klusem nebo manželství s kytaristou Martinem Chobotem.

29. května 2025

28. května 2025
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