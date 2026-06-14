V posledních týdnech vydala Ewa Farna tři nové písně, které zazpívala i v Edenu. Na fanoušky ale čekalo ještě překvapení v podobě ohlášení nové desky ADHD Pop. Oficiálně vyjde v pondělí 15. června a v Edenu už bylo možné si ji exkluzivně pořídit předem.
Farna začala svou pouť Edenem v sobotu, následovat bude nedělní koncert a oslavy dvaceti let na scéně skončí třetím Edenem v úterý. V pondělí ale fanoušky vydechnout nenechá, protože vydá novou desku.
|
RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje
Kromě titulní skladby, kterou předvedla i v Edenu, nebudou na desce chybět poslední tři novinky, které vydala krátce před ním. Dva dny před koncertem to byl singl Neříkej, co má se stát.
„Singl Neříkej, co má se stát je o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu. O přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát,“ říká Ewa Farna o poselství singlu. Tentokrát s ní na písni spolupracovali Jenda Vávra, Renne Dang a Rony Janeček. Poslední jmenovaný se postaral také o produkci, stejně jako u všech třech posledních singlů.
Měsíc předtím vydala singl Perpetuum mobile, v němž se vyrovnává s tématem věčného pracovního koloběhu, přehlcenosti, vyčerpání a během za něčím, co nevíme, zda za to stojí. Singl je zamyšlení nad tím, odkud se v nás berou takové vzorce a zda jsou zdravé. Farna nechává své fanoušky prostřednictvím textu i videoklipu nahlédnout do svého životního tempa, včetně příprav na zatím největší koncerty v životě. Ten první už proběhl a recenzenti i fanoušci ho označují za show světových rozměrů, která nemá v Česku obdoby.