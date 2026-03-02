Pilarová málem zemřela při pádu letadla. Z rakoviny se uzdravila i díky léčitelům

Zpěvačka Eva Pilarová v zoologické zahradě pokřtila geparda Prince. (3. března 2002)

  20:00
Říkalo se jí Eva FitzPilarová, s odkazem na americkou královnu jazzu Ellu Fitzgeraldovou. Zpěvačka lidově přezdívaná Pilarka byla stálicí české popmusic od počátku 60. let až do konce svých dnů. Prohlašovala, že zpívání ji drží při životě, a byla to pravda. Když kvůli úrazu nemohla vystupovat, začala se doslova ztrácet před očima a pověstná síla ji opustila.

Čtyřnásobná zlatá slavice měla své věrné publikum, s věrností mužů to ale už tak slavné nebylo. A nevyhnuly se jí ani zásadní zlomové okamžiky, několikrát jen o vlásek unikla smrti.

Pohnuté osudy

Je 19. únor 1973. Na ruzyňském letišti jde na přistání sovětský letoun TU-154 mířící na pravidelné lince z Moskvy do Prahy. Zhruba 400 metrů před prahem ranveje se letadlo náhle prudce propadne a narazí do země. Jedno z křídel se ulomí, trup se přetočí na bok a klouže po hlíně ještě asi 200 metrů. Vzápětí začíná havarovaný vrak hořet. Ze 100 lidí na palubě se podaří před plameny uniknout jen 34 z nich.

Vznikla fáma, že je oblíbenkyní nebo snad dokonce milenkou Fidela Castra.

titulek

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.