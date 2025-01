Gott, Queen i metal. První dáma na Spotify prozradila svůj hudební vkus

„Hudba nás spojuje, inspiruje a provází nejrůznějšími okamžiky života, těmi radostnými i těmi náročnými. Rozhodla jsem se s vámi podělit o svůj osobní výběr některých skladeb, které jsou mi blízké – od těch, které mě motivují, po ty, které mi přinášejí klid a radost,“ zní komentář Evy Pavlové na jejím Instagramu, kde zveřejnila link na playlist na Spotify. Ten si do doby vydání tohoto článku stáhly dvě stovky uživatelů platformy.

Čítá sto písní v celkové délce šesti a půl hodiny a pokrývá jak tuzemský pop, tak i zahraniční rock či metal. Najdeme v něm například Lady Carneval nebo Jdi za štěstím od Karla Gotta, ploužák Michala Davida Největší z nálezů a ztrát, Ivetu Bartošovou a její Léto nebo nestory venkovských bigbítových tancovaček Katapult s písní Vojín XY hlásí příchod.

Deep Purple i Bon Jovi

Na druhé straně ale v sobě první dáma nezapře rockerku. Do playlistu Můj výběr zařadila také Deep Purple (Soldier Of Fortune), The Unforgiven od Metalliky a pár kousků od Bon Jovi, Aerosmith, Scorpions nebo Led Zeppelin.

Některé písničky ovšem spadají do kategorie guilty pleasure, tedy songy, při kterých se na mejdanu odvazují i ti, kteří by je v „příčetném“ stavu obešli širokým obloukem: Despacito, Bailando, Flashdance, Snap! a jejich Rhythm Is A Dancer, Lambada, Felicitá nebo Volare od Gypsy Kings.

A že v každém z nás dříme zakuklený folkař dokazuje paní Eva Podvodem od Honzy Nedvěda nebo Rosou na kolejích Wabiho Daňka. Mezi tak široké žánrové rozpětí není problém vměstnat Severanku od Teamu, We Are The Champions od kapely Queen nebo ústřední melodii z památné westernové opery Tenkrát na západě – jak v původní instrumentální verzi, tak i zpívanou v podání Věry Špinarové.

A když je řeč o filmech, první dáma je podle všeho také milovnicí Lásky nebeské, neboť v jejím playlistu si našel místo Billy Mack a jeho nečekaný hit číslo jedna Christmas Is All Around.