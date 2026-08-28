Pro Evu Burešovou není Saija takovou změnou jako pro její fanoušky. Saija je podle zpěvačky jejím vnitřním hlasem, který tu vždy byl, jen konečně našla spolupracovníky, kteří jí pomohli vyjít na povrch.
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Byla jsem na dně a chtěla odejít od všeho, přiznala vyhoření Eva Burešová
Její první singl se jmenuje Mlč. „Je o frustraci ze světa plného sociálních sítí, kde se z každé strany na člověka valí hromada informací o tom, jak by měl a neměl žít, o tom, kým by měl a neměl být. Ať už se jedná o ženy, muže nebo politické názory,“ říká Eva Saija Burešová, se kterou track napsali Štěpán a Matěj Jelenovi, Daniel Holý a Filip Vlček.
Videoklip natočil a režíroval Ondřej Urbanec. „Je to příběh člověka, který toho všeho už má dost a rozhodl se odpojit, ale probudí se do světa, který už je celý zničený a reálně v něm vlastně už nikdo neexistuje. Ozbrojená jednotka pak představuje jakýsi systém, který hlídá ty, kteří se snaží utéct a vrací je zpět,“ popisuje příběh Saija.
„Kdysi jsme na sociální sítě utíkali před světem tam venku, teď si myslím, že je to naopak. Byť se snažíme vymanit, stejně nám nejde utéct. Jestli si refrén vyložíte jako diktát systému, nebo naopak volání po tichu, už je na vás,“ dodává zpěvačka a herečka.
Videoklip vznikal v Mariánských lázních v Lesním mlýně a ve vile Lil. „Tato místa měla přesně tu správnou atmosféru, kterou jsme hledali. Trochu temnou, tajemnou a místy až surrealistickou. Moc děkujeme městu za podporu a možnost natáčet právě tady,“ pochvaluje si režisér Ondřej Urbanec.