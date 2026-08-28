Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci

Autor:
  10:45
Eva Burešová jako Saija

Eva Burešová jako Saija | foto: Lukáš Matoušek

Eva Burešová jako Saija vydala singl Mlč.
Eva Burešová jako Elsa a Ines Ben Ahmed jako Anna v muzikálu Ledové království.
Vánoce v O2 areně - Eva Burešová
Eva Burešová jako Saija
26 fotografií
Z romantické Elzy se stává drsná Saija. Eva Burešová překvapila fanoušky, když vkročila na pole tvrdého metalu. Vydala nový klip Mlč a vstupuje s ním do nové etapy, v níž se pustí do hudebního stylu, který jí byl vždy blízký.

Pro Evu Burešovou není Saija takovou změnou jako pro její fanoušky. Saija je podle zpěvačky jejím vnitřním hlasem, který tu vždy byl, jen konečně našla spolupracovníky, kteří jí pomohli vyjít na povrch.

Byla jsem na dně a chtěla odejít od všeho, přiznala vyhoření Eva Burešová

Její první singl se jmenuje Mlč. „Je o frustraci ze světa plného sociálních sítí, kde se z každé strany na člověka valí hromada informací o tom, jak by měl a neměl žít, o tom, kým by měl a neměl být. Ať už se jedná o ženy, muže nebo politické názory,“ říká Eva Saija Burešová, se kterou track napsali Štěpán a Matěj Jelenovi, Daniel Holý a Filip Vlček.

Videoklip natočil a režíroval Ondřej Urbanec. „Je to příběh člověka, který toho všeho už má dost a rozhodl se odpojit, ale probudí se do světa, který už je celý zničený a reálně v něm vlastně už nikdo neexistuje. Ozbrojená jednotka pak představuje jakýsi systém, který hlídá ty, kteří se snaží utéct a vrací je zpět,“ popisuje příběh Saija.

Eva Burešová jako Saija
Eva Burešová jako Saija vydala singl Mlč.
Eva Burešová jako Elsa a Ines Ben Ahmed jako Anna v muzikálu Ledové království.
Vánoce v O2 areně - Eva Burešová
26 fotografií

„Kdysi jsme na sociální sítě utíkali před světem tam venku, teď si myslím, že je to naopak. Byť se snažíme vymanit, stejně nám nejde utéct. Jestli si refrén vyložíte jako diktát systému, nebo naopak volání po tichu, už je na vás,“ dodává zpěvačka a herečka.

Videoklip vznikal v Mariánských lázních v Lesním mlýně a ve vile Lil. „Tato místa měla přesně tu správnou atmosféru, kterou jsme hledali. Trochu temnou, tajemnou a místy až surrealistickou. Moc děkujeme městu za podporu a možnost natáčet právě tady,“ pochvaluje si režisér Ondřej Urbanec.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let

Skladatelka a textařka Dolly Partonová na večírku po premiéře muzikálu „9 to 5:...

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová. Oznámil to synovec umělkyně Bryan Seaver ve videu na Instagramu. Partonová byla považována za legendu a...

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

Několik lidí si rozložilo u Hadačky stany a přespali v nich. Těšili se na Hip...

Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...

Dolly Partonová svou nemoc tajila. Její agent prozradil, čemu podlehla

Dolly Partonová se stala novým členem Rokenrolové síně slávy. (6.11.2022)

Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle...

Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci

Eva Burešová jako Saija

Z romantické Elzy se stává drsná Saija. Eva Burešová překvapila fanoušky, když vkročila na pole tvrdého metalu. Vydala nový klip Mlč a vstupuje s ním do nové etapy, v níž se pustí do hudebního stylu,...

28. srpna 2026  10:45

Krev, zločin a boj o diváka. Podzim bude ve znamení návratu oblíbených seriálů

Snímek ze seriálu Monstrum: Příběh Lizzie Borden

Umíte si představit lepší začátek sychravého podzimu, než u oblíbeného pořadu plného násilí, krve a zločinu? Streamovací giganti Netflix a SkyShowtime v tom mají jasno a hned od začátku září nám...

28. srpna 2026  9:01

KVÍZ: Návod pro práci v klubech. Vyhrajte v kvízu speciální foglarovku Náš oddíl

Soutěž
Jaroslav Foglar na skautském táboře. třicátá léta 20. století.

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu knih spisovatele Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Od 17. srpna do 14. září je v prodeji instruktážní příručka Náš...

vydáno 28. srpna 2026

Ferda Mravenec a Brouk Pytlík opět spolu. Dobrodružství zažijí v novém večerníčku

Brouk Pytlík a Ferda Mravenec v novém večerníčku České televize

Ferda Mravenec a jeho horlivý kamarád Brouk Pytlík dostanou novou podobu, dětské publikum potěší poprvé jako večerníček. Nejslavnější postavičky z knížek Ondřeje Sekory znovu ožijí na konci srpna na...

27. srpna 2026  16:33

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

27. srpna 2026  15:27,  aktualizováno  16:30

RECENZE: Kýčovitá romance po tuctové zkáze. Ridley Scott vzhlíží ke hvězdám

50 % Premium
Snímek z filmu Vzhlížet ke hvězdám

Na postapokalyptickou romanci Vzhlížet ke hvězdám láká především jméno režiséra Ridleyho Scotta. Jenže přepis knihy Petera Hellera Psí hvězdy působí, jako by jej podle žánrové kuchařky natočil...

27. srpna 2026

GLOSA: Konec dětství. Curryho klaun Pennywise ke mně promlouval mnoha hlasy

Tim Curry ve filmu To

Jsou herci, které vidíte v jedné roli a už je z hlavy nikdy nedostanete. Tim Curry byl jedním z nich. A pro pořádek dodám, že kultu snímku Rocky Horror Picture Show, kde řádí coby doktor...

27. srpna 2026  12:49

Tady Vary odtajnily polovinu premiér. Lákají na McDonagha, Malkoviche i Pascala

Pedro Pascal v Los Angeles (21. července 2025)

S úvodem školního roku startuje i filmový podzim. Předplatné do kin Tady Vary tak odtajnilo nabídku na první polovinu další sezony. Diváci se mohou těšit na filmové novinky v podání zavedených herců...

27. srpna 2026  12:34

Divokej Bill objede republiku s akustickým turné. Bude na dlouhou dobu poslední

Kapela Divokej Bill

Kapela Divokej Bill po letní sezoně nevydechuje a už nyní chystá své podzimní turné, se kterým rozezní sály klubů a kulturních domů napříč republikou. Své fanoušky potěší muzikanti šňůrou sedmnácti...

27. srpna 2026  11:51

Rupert Grint se vrací ke své slavné potterovské roli Rona Weasleyho

Rupert Grint (Londýn, 25. ledna 2023)

Rupert Grint přijal roli Rona Weasleyho v broadwayském spin-offu slavné kouzelnické série Harry Potter a prokleté dítě. Britský herec do inscenace naskočí od února příštího roku. Děj se odehrává 19...

27. srpna 2026  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Musí dobrá česká próza bolet? Souřadnice Vegy sází na jistotu

Novinka z pera Pavlíny Křivánkové - Souřadnice Vegy (Ikar, 2026)

Pavlína Křivánková ve svém druhém románu Souřadnice Vegy rozehrává hned několik traumatických příběhů, které se protnou v jednom rodinném dramatu. Její próza je čtivá a postavy přesvědčivé. Stejně...

27. srpna 2026  9:34

Nevím, co Tarantino bral, ale chci to taky, reagoval Scott na kolegův kompliment

Režisér Ridley Scott děkuje za cenu za komedii roku pro sci-fi Marťan.

Režisér Quentin Tarantino ke konci loňského roku sestavil pro podcast spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček nejlepších filmů 21. století, přičemž na první pozici umístil válečný snímek Černý...

27. srpna 2026  8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.