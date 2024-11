Škatulka komerční holky? Snad se mi ji daří bořit, říká Eva Burešová

Upustit uzdu fantazii a dělat si hudbu, jak chce. I to si dle svých slov Eva Burešová dovolila na své nové desce. Jak se takový přístup hledá, když se interpret zároveň pohybuje na popové scéně? „Prostě jsem zkoušela a myslím, že čím víc toho člověk vyzkouší, tím víc pozná, co ho baví a naopak nebaví. Čím víc vás pak věci budou bavit, tím víc budou fungovat, protože vy budete najednou autentičtí a to je pro ostatní přitažlivé, to mají rádi,“ uvažuje.

Jak si pro sebe v tuto chvíli Eva Burešová definuje profesní úspěch? „Úspěch je, že i když vám to zrovna nevychází nebo máte pocit, že vám to nevychází, stejně znovu naberete sílu tvořit dál. Dost často tohle totiž lidi spíš srazí na kolena. V téhle té branži je to hrozně náročné. Konkurence je velká a oblíbenost každého je taky jak na horské dráze,“ přibližuje.

„To ale neznamená, že občas nepřijdou dny, kdy mi něco nevyjde nebo třeba nová písnička nemá takový dosah, jak jsem si přála, a zabolí to. To se samozřejmě děje. Logicky. Dáte do něčeho spoustu práce, času, někdy i peněz, takže když se to pak nevrátí a nedostane se k vám ta kýžená reakce, zabolí to. Člověk se z toho ale nemůže hroutit, protože spousta lidí v naší branži se z toho zhroutila a skončilo to špatně, takže se prostě na všem vždycky snažím najít to dobré a ono se to nezblázní. Jsme tu jen jednou,“ říká.

Opravdu šťastná

V showbyznysu se Eva Burešová pohybuje přes patnáct let. Přesto se i ze své zkušenosti občas stále ocitá ve škatulce „té ze Slunečné nebo ze Zoo“. „Vím, že lidi rádi škatulkují a mají předsudky. Spoustu lidí mě má zařazenou jako nějakou komerční až vlastně bulvární holku a nevěří tomu, že bych byla schopná dělat nějaké vážnější věci. Teď se mi to snad naštěstí daří bourat,“ říká s odkazem na novou desku, kde se díky spolupráci s producentem Jiřím Burianem představuje v mnoha žánrech a pěveckých polohách.

„Je pravda, že si prostě stále ve spoustě věcech nevěřím, ale právě teď se cítím strašně šťastná, protože díky Jirkovi se vracím zpátky k hudbě, kterou jsem chtěla dělat,“ přibližuje. Jejich spolupráce tak nekončí a v budoucnu by se Eva ráda více zapojila i autorsky. „Chtěla bych zase víc začít psát texty. Doufám, že se mi to podaří. Že to v sobě ještě najdu,“ dodává.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak Eva Burešová vnímá setkávání se svými fanoušky a jestli si myslí, že děti patří do showbyznysu. Řeč přijde také na to, jak konkrétně vznikla její spolupráce s Jiřím Burianem a jaké pochvaly ji v profesní kariéře skutečně zasáhly. A nechybí ani zmínky o její roli v muzikálu a mnohém dalším.