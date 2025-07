Bože můj, co to bylo? Stewart z Eurythmics popsal, jak vznikl megahit Sweet Dreams

„Byl jsem posedlý tím, naučit se nahrávat svůj vlastní zvuk, tak mě Conny Plank, německý producent, něco málo naučil a poté jsem si koupil veškeré vybavení a začal jsem na tom experimentovat. Klidně ve 4 ráno.

Celý rozhovor odvysílá televize Óčko STAR společně s největšími hity Eurythmics v úterý od 16:00 a v repríze od 21:00.

Potom jsme si pořídili takový speciální bicí automat. Je vidět ve videoklipu k Sweet Dreams. Má kolem sebe dřevo, protože to byl prototyp. A zatímco jsem se to všechno učil, Annie byla čím dál víc v depresi. Ležela tam a říkala: „Nic nebude fungovat. Jak to uděláme?“ Pracoval jsem s tím bicím automatem a s malým syntezátorem. A v tom najednou bum!“ vzpomíná Stewart na nečekaný vznik legendární písně.

„Annie se zvedla zpět na nohy a ptá se: ‚Bože můj, co to bylo?‘ A potom se ke mně přidala, měla velkou radost a hrála na jiném synťáku, takže jsme hráli jen na tři nástroje... A najednou jí to vyklouzlo ze rtů: „Sweet dreams are made of this.“ A to bylo ono. Ale pořád to byla stejná melodie, která se opakovala dokola. Uvědomil jsem si, že toho potřebujeme víc, protože ten text byl docela temný,“ popsal muzikant.

„Lidé si myslí, že je to veselá písnička, ale byla docela dystopická, temná se zvláštním textem o tom, jak tě lidé chtějí využívat a jak někteří chtějí být využíváni. Tak jsem si řekl, že uprostřed potřebujeme tu část: „Hold your head up. Keep your head up.“ Jako přenést se přes to. A tak jsme začali ty koncerty zakončovat takhle a pořád to tak děláme,“ vysvětlil.

Píseň vydali v roce 1983 a stala se hitem, který vystřelil duo Eurythmics do čela světových žebříčků. „Věděl jsem, že tohle lidi spojí. Napsal jsem to s tímhle cílem,“ řekl Stewart s tím, že mu přijde přesto zvláštní, jak píseň slyší stále v rádiích nebo na EDM festivalech.

Annie Lenox už koncertuje pouze výjimečně. Na festivalu Benátská! s Impulsem vystoupí Dave Stewart se zpěvačkou Vanessou Amorosi, kterou si hudební svět zamiloval díky jejímu megahitu Absolutely Everybody.

„Diváci by měli očekávat, že uslyší tak 75 procent klasických písní od Eurythmics, které už slyšeli v rádiu. Nevím, jak staré bude publikum. Pravděpodobně tam bude hodně rozdílů. Ale naštěstí u hudby od Eurythmics na tomhle tolik nezáleží. Když hrajeme, a já se podívám na publikum, jsou tam rodiče, ale zpívají i jejich děti, protože to poznali pomocí sociálních sítí, z digitálních platforem a rádií. Ty písničky jsou pořád mezi námi. Nikam nezmizely,“ dodává Dave Stewart.