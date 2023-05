Eurovizi čeká první semifinálový večer. Česko reprezentuje skupina Vesna

Píseň My Sister’s Crown skupina Vesna, v jějímž projevu se mísí moderní pop s folklorem, složila s vidinou účasti v Eurovizi. Jelikož členky kapely pocházejí z různých míst Evropy, zaznívá ve skladbě kromě češtiny angličtina, ukrajinština a bulharština.

„Je nás šest osobností s rozdílnými schopnostmi a často i názory. Přesto je úžasné spolu tvořit a hrát, protože se navzájem respektujeme. Píseň je o sesterství, podpoře a spolupráci. Tyto hodnoty jsou podle nás klíčové v mnoha aktuálních tématech, které teď rezonují světem. Například otázka menšin, formy násilí a podobně,“ říká zpěvačka a textařka Patricie Fuxová.

Na písni My Sister’s Crown se podílela také bývalá členka Vesny, bulharská raperka Tanita Yankova, a také ukrajinská domristka Katrin Vatchenko.

„Chceme navázat na úspěchy Mikolase Josefa a We Are Domi. Všichni se budou pokoušet přemístit Eurovizi do své rodné země, takže kdyby se nám podařilo ji přesunout do Prahy, byl by to obrovský úspěch,“ uvedly členky kapely krátce po vítězství v národním kole.

Loňský ročník vyhrála ukrajinská kapela Kaluš Orchestra, ovšem z bezpečnostních důvodů se letos Eurovize nekoná na Ukrajině, nýbrž ve Velké Británii, konkrétně v Liverpoolu.

Druhé semifinálové kolo se bude konat ve čtvrtek 11. května, finálový večer pak v sobotu 13. kvěna. Během něj vystoupí 26 zemí – z každého semifinále postoupí deset nejlepších, doplní je Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Británie, které mají místo ve finále automaticky.