Putin zahájil oživenou sovětskou Eurovizi, vyhrála ji vietnamská píseň o bambusu

  10:02
Ruskou obdobu mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest, která je mezi Rusy velice populární, ale z které bylo Rusko vyloučeno kvůli invazi na Ukrajinu, vyhrál vietnamský zpěvák Duc Phuc. Z obnovené písňové soutěže Intervize, kterou o sobotním večeru zahájil ruský prezident Vladimir Putin, si do vlasti odváží 30 milionů rublů (asi 7,4 milionu Kč).

Klání se zúčastnili zástupci dvacítky zemí. Intervize má propagovat „tradiční hodnoty“ i špičkové technologie a konkurovat soutěži Eurovize, jejíž hodnoty jsou v Moskvě považovány za „dekadentní“. Soutěž, která vznikla v sovětské éře, byla letos obnovena na Putinův příkaz.

Duc Phuc v Live Areně u Moskvy vyhrál s písní inspirovanou básní o vietnamském bambusu. Zpěvák před deseti lety vyhrál soutěž The Voice Vietnam. Na pódiu neskrýval emoce a poděkoval všem divákům „za každou sekundu věnovanou“ soutěži, která trvala přibližně čtyři hodiny.

Ruská obdoba mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest – Intervize. Klání se zúčastnili zástupci dvacítky zemí. Na snímku je zástupce Vietnamu Duc Phuc. (21. září 2025)
Ruský zpěvák Šaman, ikonická postava vlasteneckých koncertů v Rusku, zazpíval lyrickou píseň a poté oznámil, že požádal porotu, aby nebrala zřetel na jeho účast. „Pohostinnost je nedílnou součástí ruské duše a chápu, že podle zákonů pohostinnosti nemám právo být mezi uchazeči o vítězství,“ prohlásil.

Putin ocenil hlavní myšlenku Intervize, která podle něj spočívá v „respektování tradičních hodnot a rozmanitých kultur“.

Většina účastníků vystoupila na pódium v národním kroji nebo decentním oblečení a zpívala ve svém rodném jazyce. Na začátku show byla každá země představena také obří taneční postavou v tradičním kroji, vytvořenou pomocí technologie rozšířené reality.

Putin přikázal obnovit Intervizi, hudební soutěž z Brežněvovy éry

Celkem se mělo zúčastnit 23 zemí, ale Vassy (Vasiliki Karagioosová), australská elektronická a popová zpěvačka, která měla reprezentovat Spojené státy, musela podle organizátorů na poslední chvíli odstoupit kvůli bezprecedentnímu politickému tlaku australské vlády“.

Nicméně v porotě zasedal americký rockový zpěvák Joe Lynn Turner, který svého času působil ve skupinách Rainbow a Deep Purple.

Žádná země Evropské unie nevyslala na Intervizi svého účastníka. Podle pořadatelů má další ročník Intervize v roce 2026 hostit Saúdská Arábie.

Letošní 69. ročník soutěže písňové soutěže Eurovize, Eurovision Song Contest, která se konala v květnu v Basileji ve Švýcarsku, sledovalo 166 milionů diváků, což je podle Evropské vysílací unie rekord.

Původní Intervizi přerušilo i pražské jaro

Velká cena Intervize se původně konala v letech 1965 až 1968 v tehdejším Československu, později v letech 1977 až 1980 v polských Sopotech. Její pořádání svého času přerušily pražské jaro, později stávky v Polsku a vznik protikomunistického odborového hnutí Solidarita. K pokusu o její obnovení došlo v roce 2008, kdy interpreti z postsovětských republik zpívali a soutěžili v ruském letovisku Soči.

