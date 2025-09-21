Putin zahájil oživenou sovětskou Eurovizi, vyhrála ji vietnamská píseň o bambusu

Klání se zúčastnili zástupci dvacítky zemí. Intervize má propagovat „tradiční hodnoty“ i špičkové technologie a konkurovat soutěži Eurovize, jejíž hodnoty jsou v Moskvě považovány za „dekadentní“. Soutěž, která vznikla v sovětské éře, byla letos obnovena na Putinův příkaz.
Duc Phuc v Live Areně u Moskvy vyhrál s písní inspirovanou básní o vietnamském bambusu. Zpěvák před deseti lety vyhrál soutěž The Voice Vietnam. Na pódiu neskrýval emoce a poděkoval všem divákům „za každou sekundu věnovanou“ soutěži, která trvala přibližně čtyři hodiny.
Ruský zpěvák Šaman, ikonická postava vlasteneckých koncertů v Rusku, zazpíval lyrickou píseň a poté oznámil, že požádal porotu, aby nebrala zřetel na jeho účast. „Pohostinnost je nedílnou součástí ruské duše a chápu, že podle zákonů pohostinnosti nemám právo být mezi uchazeči o vítězství,“ prohlásil.
Putin ocenil hlavní myšlenku Intervize, která podle něj spočívá v „respektování tradičních hodnot a rozmanitých kultur“.
Většina účastníků vystoupila na pódium v národním kroji nebo decentním oblečení a zpívala ve svém rodném jazyce. Na začátku show byla každá země představena také obří taneční postavou v tradičním kroji, vytvořenou pomocí technologie rozšířené reality.
Putin přikázal obnovit Intervizi, hudební soutěž z Brežněvovy éry
Celkem se mělo zúčastnit 23 zemí, ale Vassy (Vasiliki Karagioosová), australská elektronická a popová zpěvačka, která měla reprezentovat Spojené státy, musela podle organizátorů na poslední chvíli odstoupit kvůli bezprecedentnímu politickému tlaku australské vlády“.
Nicméně v porotě zasedal americký rockový zpěvák Joe Lynn Turner, který svého času působil ve skupinách Rainbow a Deep Purple.
Žádná země Evropské unie nevyslala na Intervizi svého účastníka. Podle pořadatelů má další ročník Intervize v roce 2026 hostit Saúdská Arábie.
Letošní 69. ročník soutěže písňové soutěže Eurovize, Eurovision Song Contest, která se konala v květnu v Basileji ve Švýcarsku, sledovalo 166 milionů diváků, což je podle Evropské vysílací unie rekord.
Původní Intervizi přerušilo i pražské jaro
Velká cena Intervize se původně konala v letech 1965 až 1968 v tehdejším Československu, později v letech 1977 až 1980 v polských Sopotech. Její pořádání svého času přerušily pražské jaro, později stávky v Polsku a vznik protikomunistického odborového hnutí Solidarita. K pokusu o její obnovení došlo v roce 2008, kdy interpreti z postsovětských republik zpívali a soutěžili v ruském letovisku Soči.