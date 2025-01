Izrael vysílá na Eurovizi přeživší masakru na festivalu Supernova

Vítězka soutěže Hakochav Haba (Vycházející hvězda), pojede v květnu reprezentovat Izrael do švýcarské Basileje. Její píseň vybere v únoru komise svolaná veřejnoprávní televizní stanicí Kan, uvedl server The Times of Israel (Tol).

„Hudba je důležitou součástí mého léčebného procesu,“ řekla Raphaelová během finále soutěže Hakochav Haba.

V rozhovoru dále uvedla, že chce příběh vyprávět a svědčit o tom, čím si prošla. „Chci o tom mluvit. Nehledám soucit. Stojím tomu všemu tváří v tvář a silná,“ řekla. Dodala také, že si je jistá, že se z publika ozve bučení, na které je však připravená.

yuvalraphael You ready?⭐️ אמאלההההה אני בגמררר

Festivalu se tehdy účastnilo na 3 500 lidí. Mnozí přežili díky tomu, že se schovali pod těla zabitých. Trvalo několik hodin, než dorazila pomoc. Ve stejnou dobu totiž palestinští ozbrojenci přepadli několik kibuců v oblasti, kde vraždili další civilisty. Celkem si útok ze 7. října vyžádal na 1 200 obětí.

Na bezpečnost několikadenního festivalu dohlíželo jen 27 policistů, většina z nich neměla dlouhé zbraně, jak je to při akcích poblíž hranic s Pásmem Gazy vyžadováno.

Podle serveru Tol tam Hamás zavraždil 364 účastníků festivalu a 40 dalších unesl do Gazy, některé z nich propustil, někteří se pohřešují. Mnoho lidí utrpělo fyzickou a psychickou újmu.

9. října 2023

I loňská účast Izraele v Eurovizi budila kontroverze. Zpěvačka Eden Golan postoupila navzdory četným protestům proti účasti země až do finále. A podle všeho se značným náskokem hlasů.

Důvodem protestů byla izraelská soutěžní píseň s názvem October Rain, tedy Říjnový déšť, čímž patrně odkazovala na přeshraniční teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael loni 7. října. Eurovize je však apolitická. Eden Golan tehdy nakonec zazpívala na stejnou melodii jiný text – z původního October Rain se stal song Hurricane.