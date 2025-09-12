Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko

„RTÉ shledala, že účast Irska by byla ostudná vzhledem k otřesným a stále pokračujícím ztrátám životů v Pásmu Gazy,“ uvedl generální ředitel organizace Kevin Bakhurst. Vyjádřil také hluboké znepokojení nad vysokým množstvím úmrtí novinářů v konfliktu, zákazem vstupu mezinárodních médií do Pásma Gazy a tíživou situací zbývajících rukojmí.
Konečné rozhodnutí učiní RTÉ poté, co EBU jako organizátor a koproducent akce později v tomto roce oznámí své stanovisko ohledně účasti Izraele. EBU se podle Reuters k oznámení Irska nevyjádřila. Irský vysílatel uvedl, že spolu se slovinskou a španělskou veřejnoprávní televizí dříve požádal unii o konzultace na téma účasti Izraele, ke kterým svolila.
Účast Izraele v soutěži byla v posledních dvou ročnících vysoce kontroverzním tématem kvůli jeho pokračující ofenzivě v Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023.
Ozbrojenci tehdy zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod správou Hamásu, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64 500 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.
Zastoupení Izraele v Eurovizi vyvolalo v posledních dvou letech demonstrace v hostujících městech a vystoupili proti němu také někteří účastníci soutěže. Letos skončil Izrael nečekaně na druhé příčce.
Veřejnoprávní televize šesti evropských států včetně Irska následně vyzvaly EBU k přepočítání hlasů a zavedení větší transparentnosti v systému hlasování. Irsko spolu se Španělskem, Norskem a Slovinskem uznalo Palestinu jako samostatný stát v roce 2024 a dlouhodobě se staví kriticky k izraelskému postupu v Pásmu Gazy.
Irsko se soutěže účastní od roku 1965 a vyhrálo ji sedmkrát. Se Švédskem tak sdílí prvenství v počtu vítězství v historii soutěže. Písňovou soutěž Eurovize každoročně sleduje na 70 milionů lidí po celém světě. Naposledy z ní v roce 2022 vyloučila EBU Rusko kvůli invazi na Ukrajinu.