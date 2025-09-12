Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko

  7:50
Irsko se nezúčastní 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize v roce 2026, pokud Evropská vysílací unie (EBU) povolí účast Izraele. Na svém webu o tom ve čtvrtek informoval irský veřejnoprávní vysílatel RTÉ. Vedení organizace se tak rozhodlo kvůli pokračování ofenzivy v palestinském Pásmu Gazy.
„RTÉ shledala, že účast Irska by byla ostudná vzhledem k otřesným a stále pokračujícím ztrátám životů v Pásmu Gazy,“ uvedl generální ředitel organizace Kevin Bakhurst. Vyjádřil také hluboké znepokojení nad vysokým množstvím úmrtí novinářů v konfliktu, zákazem vstupu mezinárodních médií do Pásma Gazy a tíživou situací zbývajících rukojmí.

Konečné rozhodnutí učiní RTÉ poté, co EBU jako organizátor a koproducent akce později v tomto roce oznámí své stanovisko ohledně účasti Izraele. EBU se podle Reuters k oznámení Irska nevyjádřila. Irský vysílatel uvedl, že spolu se slovinskou a španělskou veřejnoprávní televizí dříve požádal unii o konzultace na téma účasti Izraele, ke kterým svolila.

Izrael vysílá na Eurovizi přeživší masakru na festivalu Supernova

Účast Izraele v soutěži byla v posledních dvou ročnících vysoce kontroverzním tématem kvůli jeho pokračující ofenzivě v Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023.

Ozbrojenci tehdy zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod správou Hamásu, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64 500 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.

Zastoupení Izraele v Eurovizi vyvolalo v posledních dvou letech demonstrace v hostujících městech a vystoupili proti němu také někteří účastníci soutěže. Letos skončil Izrael nečekaně na druhé příčce.

Eurovizi vyhrálo Rakousko. Vítěznou píseň Wasted Love zazpíval JJ

Veřejnoprávní televize šesti evropských států včetně Irska následně vyzvaly EBU k přepočítání hlasů a zavedení větší transparentnosti v systému hlasování. Irsko spolu se Španělskem, Norskem a Slovinskem uznalo Palestinu jako samostatný stát v roce 2024 a dlouhodobě se staví kriticky k izraelskému postupu v Pásmu Gazy.

Irsko se soutěže účastní od roku 1965 a vyhrálo ji sedmkrát. Se Švédskem tak sdílí prvenství v počtu vítězství v historii soutěže. Písňovou soutěž Eurovize každoročně sleduje na 70 milionů lidí po celém světě. Naposledy z ní v roce 2022 vyloučila EBU Rusko kvůli invazi na Ukrajinu.

Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko

