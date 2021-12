Národní kolo Eurovize 2022 má sedm finalistů včetně Emmy Smetana

připravujeme podrobnosti

Sedm finalistů pokrývá všechny možné žánry, od kytarového popu přes R&B nebo písničku zcela bez hudebních nástrojů. Vítězem se může stát zpěvačka Annabell, kapela Skywalker, dvojice Emma Smetana a Jordan Haj, dále česko-norská skupina We Are Domi, Elis Mraz, která zkoušela štěstí už v předchozím ročníku, trojice The Valentines a vokalistka Giudi.

„Mám ambice prorazit v zahraničí a nijak se tím netajím,“ prozradila Annabell, která byla letos nominovaná v kategorii Objev roku na Českém slavíkovi. „Eurovize je pro mě cesta, jak o sobě v zahraniční dát vědět,“ dodala.

O diváckou přízeň se bude znovu ucházet Elis Mraz, tedy Eliška Mrázová. Její skladba Imma Be je podle jejích slov o boji se sebou samou, se svým vzhledem, s hudebním směřováním a následném smíření.

Vokalistka Giudi, toho času žijící v Itálii, se prezentuje á capella zpívanou skladbou Jezinky, která má být metaforou pro strachy, s nimiž se každý den potýkáme.

Dále se do finálové sedmičky dostala pěvecko-manželská dvojice Emma Smetana a Jordan Haj. První jmenovaná prozradila, že ve Francii, kde vyrůstala, se společně s otcem, hudebníkem Jiřím Smetanou, na Eurovizi dívala jako na guilty pleasure. Její muž Jordan zase uvedl, že v jeho rodném Izraeli je na prvním místě Bůh, pak dlouho nic, potom Eurovize a pak teprve všechno ostatní.