„Crossroads jsem psal zhruba rok a půl. Měla několik podob, než jsem našel její finální tvar. Text jsem dotvářel hlavně během léta, které jsem trávil v Japonsku. Rád cestuji sám, protože mě to nutí vykročit z komfortní zóny, a tentokrát mi ta změna prostředí přinesla velkou dávku inspirace. Píseň jsme pak doupravili a vyprodukovali s Viliamem Bérešem a následně smíchali s producentem Petrem Cemperem, kteří na ní odvedli skvělou práci,“ komentoval svou soutěžní skladbu Daniel Žižka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Na otázku, jaké pódiové ztvárnění chystá, zpěvák odpověděl, že jeho cílem je píseň podpořit a zároveň jí dát co největší prostor, aby promluvila k divákům. „Nemohu moc prozrazovat ohledně konkrétní podoby výstupu, ale půjdeme cestou intimnějšího vizuálního sdělení,“ nalákal ještě všechny fanoušky Eurovize.
Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi
Kromě zástupce Česka vystoupí v druhém semifinálovém kole, které od 21:00 vysílá ČT2, interpreti z Bulharska, Ázerbájdžánu, Rumunska, Lucemburska, Arménie, Švýcarska, Kypru, Lotyšska, Dánska, Austrálie, Ukrajiny, Albánie, Malty a Norska.
O vítězi se rozhodne ve finále, které se bude konat v sobotu 16. května. Z prvního semifinálového kola do něj postoupili reprezentanti Belgie, Moldavska, Švédska, Řecka, Litvy, Chorvatska, Finska, Polska, Srbska a také Izraele, přičemž na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy letošní ročník Eurovize bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko.