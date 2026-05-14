Postoupí Daniel Žižka do finále Eurovize? V druhém semifinále vystoupí s Crossroads

  12:00
Za několik hodin odstartuje ve Vídni druhé semifinálové kolo 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest, kterého se zúčastní i zástupce Česka. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí se skladbou Crossroads jako pátý z patnácti soutěžících.
Český zpěvák Daniel Žižka na tyrkysovém koberci při slavnostním zahájení Eurovize 2026 v neděli 10. května ve Vídni. | foto: Reuters

„Crossroads jsem psal zhruba rok a půl. Měla několik podob, než jsem našel její finální tvar. Text jsem dotvářel hlavně během léta, které jsem trávil v Japonsku. Rád cestuji sám, protože mě to nutí vykročit z komfortní zóny, a tentokrát mi ta změna prostředí přinesla velkou dávku inspirace. Píseň jsme pak doupravili a vyprodukovali s Viliamem Bérešem a následně smíchali s producentem Petrem Cemperem, kteří na ní odvedli skvělou práci,“ komentoval svou soutěžní skladbu Daniel Žižka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Na otázku, jaké pódiové ztvárnění chystá, zpěvák odpověděl, že jeho cílem je píseň podpořit a zároveň jí dát co největší prostor, aby promluvila k divákům. „Nemohu moc prozrazovat ohledně konkrétní podoby výstupu, ale půjdeme cestou intimnějšího vizuálního sdělení,“ nalákal ještě všechny fanoušky Eurovize.

Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi

Kromě zástupce Česka vystoupí v druhém semifinálovém kole, které od 21:00 vysílá ČT2, interpreti z Bulharska, Ázerbájdžánu, Rumunska, Lucemburska, Arménie, Švýcarska, Kypru, Lotyšska, Dánska, Austrálie, Ukrajiny, Albánie, Malty a Norska.

O vítězi se rozhodne ve finále, které se bude konat v sobotu 16. května. Z prvního semifinálového kola do něj postoupili reprezentanti Belgie, Moldavska, Švédska, Řecka, Litvy, Chorvatska, Finska, Polska, Srbska a také Izraele, přičemž na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy letošní ročník Eurovize bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko.

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky

Nadějná fotografka Anežka Veselá

Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...

Tomáš Klus ruší nejbližší koncerty. Na videu vylíčil zdravotní potíže

Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupil i zpěvák Tomáš Klus. (srpen...

Zpěvák a písničkář Tomáš Klus musel ze dne na den zrušit několik plánovaných koncertů kvůli zdravotním problémům. Lékaři mu objevili hematom na hlasivkách, kvůli kterému momentálně nemůže zpívat.

14. května 2026  11:31

Punkový kabaret. Do Prahy přijede americká dvojice The Dresden Dolls

Dvojice The Dresden Dolls

Americké duo The Dresden Dolls se po letech vrací v plné síle s nově nahraným albem Yes, Virginia…(Tailor’s Version) a světovým turné, které nemine ani Prahu. Do prostor ARCHY+ slibuje dvojice Amanda...

14. května 2026

Konec v Česku si nepřipouštím. Pojedu naplno do posledního dne, říká Matt Field

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v...

Může se stát úspěšným diplomatem i introvert? Britský velvyslanec Matt Field je vzhledem ke své popularitě v Česku důkazem toho, že ano. V Rozhovoru Moniky Zavřelové popisuje, jak každý den o kus dál...

14. května 2026

Proč lidé nemají rádi Eurovizi? Kritici mluví o politice i nespravedlivých výhodách

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Eurovize patří k nejsledovanějším hudebním soutěžím světa, zároveň ale každoročně vyvolává ostré debaty. Kritici jí vyčítají politiku, taktické hlasování, převahu angličtiny i to, že některé země...

14. května 2026

„Může zachraňovat životy.“ Moravec vydává druhou knihu s leteckým záchranářem

Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím

Tři roky od vydání úspěšného knižního rozhovoru s Markem Dvořákem k němu Martin Moravec v nové publikaci opět nasedá do záchranářského vrtulníku. Kniha s názvem „Už letím“ slibuje třicet příběhů,...

13. května 2026  20:01

Eurovize 2026: Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do velkého finále. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začal v úterý 12. května prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...

13. května 2026  18:02

Nečekané polsko-české vítězství ve III. světové. Marek Daniel se objeví v satiře

Michal Režný, Daniel Malchar, Anna Tomaszewska a, Marek Daniel v inscenaci...

Co když ve třetí světové válce USA anektují Grónsko, Rusko dobude Pobaltí a Slovensko s Maďarskem se k ruské velmoci připojí dobrovolně? Koprodukční inscenace Činohry Národního divadla a Divadla J....

13. května 2026  16:52

Pamatujete si svůj první den na Spotify? Aplikace slaví 20 speciálním přehledem

Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025)

Streamovací platforma Spotify nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Párty roku, která jim připomene jejich hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci -...

13. května 2026  14:45

Zemřel hororový herec Jack Taylor, objevil se v Barbaru Conanovi i Hraběti Draculovi

Americký herec Jack Taylor

Ve věku 99 let zemřel americký herec Jack Taylor, byl známý především milovníkům starých hororů. Během své dlouhé kariéry spolupracoval se známými režiséry a objevil se po boku hereckých ikon jako...

13. května 2026  11:46

StarDance do ČT patří, hlásí tanečník Marek Zelinka. Na jevišti nyní líčí mrtvoly

Premium
Porotce Marek Zelinka ve StarDance Tour 2025

Tanečník a choreograf Marek Zelinka má za sebou vítězství ve StarDance s Marií Doležalovou z roku 2015 i roky práce na originálních choreografiích pořadu. Nyní ale přijal nečekanou výzvu – v...

13. května 2026

Na první český ročník fantasy festivalu míří John Cleese a rodiče Harryho Pottera

John Cleese jako Skoro bezhlavý Nick ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata

Britský festival For The Love of Fantasy, který každoročně přitahuje tisíce fanoušků sci-fi, fantasy a popkultury obecně, míří poprvé do Česka. Pražskou premiéru si odbude ve dnech 23. – 24. května...

13. května 2026  7:53

