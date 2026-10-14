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Je škoda, že jsme se odhlásili z Eurovize? Vyjádřily se Marta Jandová, Vesna i Kabát

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  8:10
Český zástupce na hudební soutěži Eurovize - dívčí skupina Vesna při...

Český zástupce na hudební soutěži Eurovize - dívčí skupina Vesna při představování. (8. května 2023) | foto: AP

Eurovize 2015 - Marta Jandová a Václav Noid Bárta vystoupili na druhém...
Na Jolanu hraje taky Ota Váňa ze skupiny Kabát.
Dívčí pop-folklorní skupina Vesna, vítěz národního finále Eurovize 2023
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Česká televize minulý týden oznámila, že v příštím roce nevyšle českého zástupce do hudební soutěže Eurovision Song Contest pořádaném v bulharském Burgasu. Změna přichází v souvislosti s úsporami, které veřejnoprávní média v budoucnu čekají. Bývalí čeští účastníci největší nesportovní události světa se podělili o své dojmy z akce a ze své zkušenosti zhodnotili, zda je pro tuzemské hudebníky soutěž přínosem.

Musí se šetřit. Z úsporných důvodů, vedle propuštění přibližně stovky zaměstnanců, omezí České televize v budoucnu výrobu vlastních pořadů a nákup práv. Jednou z obětí, kterou si úsporné opatření vyžádalo, je každoroční hudební soutěž Eurovision Song Contest, která se čeští zástupci nepravidelně účastní od roku 2007.

Na kolik účast Česka v minulosti přišla a kolik ČT neúčastí našeho reprezentanta v příštím ročníku ušetří, však není známé. „Co se týká finančních nákladů, ČT ani nesmí informace o financování Eurovision Song Contest zveřejnit, jelikož se jedná o obchodní tajemství,“ uvedl na dotaz tiskový mluvčí televize Michal Pleskot.

Česká televize se příští rok nezúčastní pěvecké soutěže Eurovize

Redakci iDNES.cz nyní získala vyjádření bývalých reprezentantů, kteří se podělili o své cenné zkušenosti s velkolepou hudební akcí.

Je třeba chytit šanci

Marta Jandová, jež společně s Václavem Noidem Bártou reprezentovali v roce 2015 ve Vídni s písní Hope Never Dies (13. místo v semifinále), zmiňuje, že takto velkou a profesionálně zvládnutou akci nikdy osobně nezažila.

„Vzpomínám na to moc krásně, dalo mi to obrovskou zkušenost. Člověka to může neuvěřitelně posunout dál. Nezáleží na tom, že jsme z malé země. Člověk musí po té cestě jít, aby si to mohl vyzkoušet. Pokud po ní nepůjde, tak tu šanci prostě nemá. Eurovize byla tou cestou, kde jsme měli možnost něco ukázat a upozornit na sebe. Myslím, že je velká škoda, že už se účastnit nebudeme, protože je naše země, co se muzikantů týče, velmi šikovná,“ uvedla zpěvačka.

Jako příklad úspěšného prosazení se po soutěži zmínila vítězné rockery z italské kapely Måneskin s frontmanem Damianem Davidem, kteří se po triumfu z roku 2021 stali globálními hvězdami. „Prostě když to klikne, tak to klikne. Jen si připomeňme, jak jsme šťastní, když někdo od nás nebo ze Slovenska, má úspěch v zahraničí, který je slyšet. Jako třeba teď slovenská zpěvačka Adéla,“ dodala Jandová.

V Evropě poslední. Hit zní dodnes

Na svou zkušenost z finských Helsinek vzpomíná i Ota Váňa z dnes již ikonické kapely Kabát, která samostatnou Českou republiku v soutěži zcela poprvé reprezentovala v roce 2007. Rock však tehdy mezinárodní publikum příliš nezaujal. S písní Malá dáma a ziskem jediného bodu z Estonska skončila nejpopulárnější tuzemská kapela na nepopulární poslední příčce.

„Účast Kabátu na Eurovizi s odstupem času hodnotím pozitivně, i když až na místě jsme zjistili, že rocková kapela na tuto soutěž opravdu nepatří. A ačkoliv jsme tam neuspěli, tak z písničky Malá dáma, se kterou jsme soutěžili, se v ČR a SR stal díky této soutěži obrovský hit,“ uvedl pro redakci iDNES.cz kytarista teplické kapely.

Češi na Eurovizi: neuspěl Kabát, Kerndlová ani Karel Gott. Nejúspěšnější byl Josef

Autor hitů jako Kdoví jestli nebo Burlaci rovněž zmínil, že účast v soutěži může být přínosem pro interpreta, který dbá spíše na image a vizuální stránku projevu než na obsah.

K situaci, jako kdyby se Česko neúčastnilo olympijských her, přirovnala odchod ze soutěže ženská folk-popová skupina Vesna, jež se v roce 2023 s písní My Sister’s Crown umístila na 10. místě. Z pohledu pětice hudebnic se jedná o krok zpět do doby, kdy byly předchozí generace izolované od dění za hranicemi.

„Svět se posouvá dopředu a Eurovize byla podle nás jedním z mála míst, které české umělce skutečně motivovalo dohánět zahraniční scénu, hledat nové cesty, být odvážnější, kreativnější a přemýšlet jinak. My jsme tu šanci dostaly,“ uvedla skupina na svém instagramu.

vesna__music

Jedna kapitola končí a je to podobný pocit, jakoby Česká republika vystoupila z olympijských her. Každý umělec sní o tom, že jednou bude moct promlouvat k co největšímu počtu lidí, nejen ve své zemi, ale i ve světě. S uměním se totiž sdílí nejen tóny, ale také myšlenky i celá kultura. Z našeho pohledu je to krok zpět. K době, ve které žili naši rodiče a prarodiče uzavření sami do sebe, odříznutí od světa a méně viditelní pro publikum za hranicemi. Svět se posouvá dopředu a @eurovision byla podle nás jedním z mála míst, které české umělce skutečně motivovalo dohánět zahraniční scénu, hledat nové cesty, být odvážnější, kreativnější a přemýšlet jinak. My jsme tu šanci dostaly. Dostaly jsme spotlight. A možná i díky tomu dnes přidáváme druhý koncert ve Foru Karlín. Jenže je tu spousta dalších umělců, kteří tuhle divokou kartu nikdy nedostanou. A to je ohromná škoda. Je nám to líto.

One chapter is coming to an end, and it feels a little like the Czech Republic has withdrawn from the Olympic Games. Every artist dreams of one day being able to reach as many people as possible — not only in their own country, but around the world. Because art is not just about sharing music and melodies. It is also about sharing ideas, stories, and an entire culture. From our perspective, this feels like a step backwards. Back to a time when our parents and grandparents lived more isolated from the rest of the world, more cut off and less visible to audiences beyond our borders. The world is moving forward. And @eurovision was, in our opinion, one of the few platforms that truly encouraged Czech artists to catch up with the international scene — to find new ways, be bolder, more creative, and think differently. We were given that chance. We were given the spotlight. And maybe, in part thanks to that, we are now adding a second concert at Forum Karlín. But there are so many other artists who will never get that wild card. And that is a huge shame. We are truly sorry to see it go.

#eurovision #czechia

6. října 2026 v 21:17, příspěvek archivován: 12. října 2026 v 13:16
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Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Své účasti vděčí za výrazný průlom na tuzemské hudební scéně. Fanouškovskou základnu si díky ní vybudovali též za hranicemi republiky, kde mezi fanoušky Eurovize jejich několikajazyčný hit rezonuje dodnes.

„Dostaly jsme spotlight. A možná i díky tomu přidáváme druhý koncert ve Foru Karlín. Jenže je tu spousta dalších umělců, kteří tuhle divokou kartu nikdy nedostanou. A to je ohromná škoda. Je nám to líto,“ dodaly hudebnice.

Co se účasti v dalších ročnících týká, lze použít název soutěžní písně dvojice Jandová & Noid – Hope Never Dies (Naděje nikdy neumírá). Česká televize se nechala prostřednictví sítě X slyšet, že k návratu by možná v budoucnu dojít mohlo. „Každý ročník soutěže posuzuje samostatně, a proto nyní nechceme předjímat, kdy se Česká televize do Eurovision Song Contest znovu zapojí.“

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