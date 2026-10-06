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Česká televize se příští rok nezúčastní pěvecké soutěže Eurovize

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  10:33aktualizováno  11:08
Finská dvojice Linda Lampenius a Pete Parkkonen při finále Eurovision Song...

Finská dvojice Linda Lampenius a Pete Parkkonen při finále Eurovision Song Contest 2026 ve Vídni (16. května 2026) | foto: AP

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Česká televize oznámila, že se příští rok nezúčastní mezinárodní soutěže Eurovision Song Contest. Uvedla to na svém profilu na síti X. Důvodem jsou organizační nároky a aktuální úpravy rozpočtu, jak uvedla. Rozhodnutí se zatím týká pouze příštího ročníku.

„Eurovision Song Contest je rozsáhlý projekt s významnými programovými, produkčními a organizačními nároky. Vzhledem k aktuálně probíhajícím úpravám rozpočtu se Česká televize rozhodla, že se ročníku 2027 nezúčastní,“ uvedla televize na X.

Rozhodnutí se týká ročníku 2027. „Každý ročník soutěže posuzuje samostatně, a proto nyní nechceme předjímat, kdy se Česká televize do Eurovision Song Contest znovu zapojí,“ dodala.

Mrzí vás česká neúčast v příštím ročníku Eurovize?

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Posledním českým zástupcem v soutěži byl Daniel Žižka, který letos v květnu s písní Crossroads postoupil finálové pětadvacítky, kde se ziskem 113 bodů skončil na 16. místě. Vítězství si z Vídně pro tento ročník odvezla bulharská zpěvačka Dara s písní Bangaranga. Paradoxem je, že právě Bulharsko se dlouhá léta soutěže neúčastnila právě kvůli nedostatku financí.

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Následující ročník, který se od 11. do 15. května 2027 uskuteční v přímořskému Burgasu, bude vedle Česka a Slovenska, které se ze stejných důvodů neúčastní od roku 2013, oslabené také o státy, jež soutěž bojkotují kvůli účasti Izraele. Loni tak do dění nezasáhly zástupci Irska, Španělska, Slovinska, Islandu a Nizozemska.

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