Česká televize se příští rok nezúčastní pěvecké soutěže Eurovize

„Eurovision Song Contest je rozsáhlý projekt s významnými programovými, produkčními a organizačními nároky. Vzhledem k aktuálně probíhajícím úpravám rozpočtu se Česká televize rozhodla, že se ročníku 2027 nezúčastní,“ uvedla televize na X.
Rozhodnutí se týká ročníku 2027. „Každý ročník soutěže posuzuje samostatně, a proto nyní nechceme předjímat, kdy se Česká televize do Eurovision Song Contest znovu zapojí,“ dodala.
Posledním českým zástupcem v soutěži byl Daniel Žižka, který letos v květnu s písní Crossroads postoupil finálové pětadvacítky, kde se ziskem 113 bodů skončil na 16. místě. Vítězství si z Vídně pro tento ročník odvezla bulharská zpěvačka Dara s písní Bangaranga. Paradoxem je, že právě Bulharsko se dlouhá léta soutěže neúčastnila právě kvůli nedostatku financí.
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Následující ročník, který se od 11. do 15. května 2027 uskuteční v přímořskému Burgasu, bude vedle Česka a Slovenska, které se ze stejných důvodů neúčastní od roku 2013, oslabené také o státy, jež soutěž bojkotují kvůli účasti Izraele. Loni tak do dění nezasáhly zástupci Irska, Španělska, Slovinska, Islandu a Nizozemska.