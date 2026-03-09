Eurovize 2026 ve Vídni: kdy začíná, kdo reprezentuje Česko a kde sledovat přenos

Eurovision Song Contest (ESC), tedy Eurovize, je jednou z největších hudebních televizních show na světě. Soutěž každoročně spojuje desítky zemí a miliony diváků, kteří sledují originální vystoupení, hlasování i napjatý boj o vítězství.
Jubilejní 70. ročník soutěže ale provázejí kontroverze ještě před jeho začátkem. Část států vyzvala k vyřazení Izraele ze soutěže kvůli válce v Pásmu Gazy a obviněním z válečných zločinů. Následně oznámily Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island, že se letošního ročníku nezúčastní.

Předloňský vítěz, švýcarský zpěvák Nemo, navíc uvedl, že na protest proti účasti Izraele trofej pro vítěze Eurovision Song Contest vrátí.

Největší bizáry a pikantnosti Eurovize. Na těchto osm vystoupení se nikdy nezapomene

Kdy a kde bude Eurovize 2026?

Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května ve Vídni. Pořadatelem je rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF, protože minulý ročník vyhrál rakouský zpěvák Johannes Pietsch alias JJ. Porotu i diváky zaujal kombinací operního zpěvu a moderního popu.

Rakousko hostí soutěž poprvé od roku 2015. Naposledy přitáhlo pozornost vítězstvím zpěvačky Conchity Wurst, která triumfovala v roce 2014 s písní Rise Like a Phoenix.

Kde sledovat Eurovizi 2026?

Semifinále i velké finále Eurovize 2026 bude možné sledovat v přímém přenosu v České televizi a online prostřednictvím platformy iVysílání.

Kdo letos zastupuje Česko na Eurovizi?

Česko bude na Eurovizi 2026 reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka se skladbou Crossroads.

Vystoupí v první polovině druhého semifinále 14. května.

Naděje české hudby v Eurovizi 2026. Když Daniel Žižka zazpíval, zavládlo ticho

Kolik stojí vstupenka na Eurovizi?

Získat vstupenku na Eurovizi bývá každoročně poměrně obtížné. Pro ročník 2026 šla první vlna vstupenek do prodeje v lednu, zájemci se ale museli v prosinci předem registrovat.

První várka lístků se rychle vyprodala. Poslední zbývající vstupenky mají být uvolněny do prodeje 26. března 2026 v 15:00 a koupit je mohou pouze fanoušci, kteří se do systému registrovali už v prosinci.

Ceny vstupenek se podle místa v hale pohybují v přepočtu přibližně od 1 293 do 8 860 korun. K dispozici jsou lístky nejen na živé přenosy semifinále a finále, ale také na generální zkoušky, které jsou levnější.

GLOSA: Hudba je podružná. Eurovize je něco mezi sektou a cirkusem

Jak se hlasuje v Eurovizi?

O postupu interpretů do finále rozhoduje kombinace hlasů diváků a odborné poroty. V semifinále hlasují diváci z jednotlivých zemí s výjimkou té, kterou interpret reprezentuje.

Ve finále mají hlasy diváků stejnou váhu jako body poroty z každé země. Porota uděluje body deseti nejlepším skladbám v rozmezí od jednoho do dvanácti bodů. Po sečtení bodů ze všech zemí vyhrává interpret s nejvyšším celkovým skóre a získává titul vítěze Eurovision Song Contest.

Kdo se může účastnit Eurovize?

Účast v soutěži Eurovision Song Contest je podmíněna členstvím národní televizní stanice v Evropské vysílací unii (EBU). V České republice tuto podmínku splňuje Česká televize, která také vybírá domácího zástupce pro soutěž.

Do soutěže se zapojují i země ležící alespoň částečně v Asii, například Izrael, Gruzie, Ázerbájdžán nebo Kypr. Jedinou africkou zemí, která se soutěže dosud zúčastnila, bylo Maroko v roce 1980. Od roku 2015 je na základě pozvání EBU pravidelným hostujícím účastníkem také Austrálie, kde má soutěž dlouhodobě silnou fanouškovskou základnu.

Česko na Eurovizi: Gott zpíval za Rakousko a dvě skupiny skončily absolutně poslední

Kdo z Čechů uspěl v Eurovizi?

Českým interpretům se v soutěži dlouhodobě příliš nedaří. Kapela Kabát skončila v roce 2007 na posledním místě a o rok později obsadila zpěvačka Tereza Kerndlová předposlední příčku. Když skupina Gipsy.cz v roce 2009 nezískala ani jeden bod, Česká republika se na několik let ze soutěže stáhla.

Do finále se zatím probojovalo pět českých zástupců: Gabriela Gunčíková, Mikolas Josef, Lake Malawi, We Are Domi (Dominika Hašková) a Vesna. Nejlepšího výsledku dosáhl Mikolas Josef, který v roce 2018 obsadil šesté místo.

Čeští zpěváci v soutěži Eurovision Song Contest
Zpěvák/zpěvačkaPíseňRokMěstoUmístění
Gipsy.czAven Romale2009Moskvaposlední
Marta Jandová a
Václav Noid Bárta		Hope Never Dies2015Vídeň13. v semifinále
Gabriela GunčíkováI Stand2016Stockholm25. ve finále
Martina BártaMy Turn2017Kyjev13. v semifinále
Mikolas JosefLie to Me2018Lisabon6. ve finále
Lake MalawiFriend of a Friend2019Tel Aviv11. ve finále
ročník 2020 v Rotterdamu zrušen kvůli pandemii covidu
Benny CristoKemama2021Rotterdam15. v semifinále
We Are DomiLights Off2022Turín22. ve finále
VesnaMy Sister’s Crown2023Liverpool10. ve finále
AikoPedestal2024Malmö11. v semifinále
ADONXSKiss Kiss Goodbye2025Basilej12. v semifinále
