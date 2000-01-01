Jubilejní 70. ročník Eurovision Song Contest, který hostila rakouská Vídeň, zná svého vítěze. Prvenství si letos premiérově odváží Bulharsko díky zpěvačce Daře, jež mezi finálovou pětadvacítkou zaujala mezinárodní poroty i diváky skladbou Bangaranga. V rámci oslav kulatého výročí pěvecké soutěže vystoupila na pódiu Wiener Stadthalle také řada speciálních hostů. V galerii se podívejte na zajímavé momenty sobotního večera.
Finálovým večerem provázela moderátorská dvojice Victoria Swarovski a Michael Ostrowski, kteří diváky v průběhu večera bavili i vzdělávali ohledně historie i pravidel akce, jež ve Vídni mohla přivítat již 70. ročník oblíbené mezinárodní pěvecké soutěže.
Nejstarším účastníkem byl sedmapadesátiletý italský zpěvák Sal Da Vinci, který se díky velkému přídělu bodů od odborných porot v jednu chvíli dostal i na čelo průběžných výsledků. Po hodnocení diváků nakonec obsadil 5. příčku.
Oproti tomu nejmladší účastnicí byla teprve sedmnáctiletá francouzská zpěvačka Monroe, jež převážně odborné poroty zaujala skladbou Regarde! Strhujícím výkonem a zvučným hlasem dala divákům pořadu znát, že o tomto mladém talentu ještě v budoucnosti jistě uslyší.
Pozdvižení dlouho před samotným zahájením letošního ročníku vyvolala účast Izraele, který sklízí kritiku za vojenské operace vedené proti Palestincům. Soutěž z tohoto důvodu bojkotovali tradiční účastníci jako Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island. Zástupce židovského státu Noam Bettan si přesto z Vídně odváží 2. místo. Po ohlášení tučné porce bodů od hlasujících diváků se z útrob Wiener Stadthalle ozývalo hlasité bučení. Celý večer se však obešel bez jakýchkoli vážnějších nepokojů.
Bronzová příčka ze 70. ročníku Eurovize putuje zásluhou Alexandry Capitanescu do Rumunska. Její energií nabité vystoupení se skladbou Choke Me si získalo velký přísun bodů jak od odborných porot, tak od diváků.
Maskovaná interpretka Felicia ukázala sílu švédské EDM tvorby. Se skladbou My System obsadila ve finále sice až 20. pozici, v porovnání s ostatními soutěžními písněmi na jedno použití se však na mezinárodní scéně rozhodně neztratí.
Do finále se probojovala i chorvatská ženská skupina Lelek, která je svým folk-popovým stylem přirovnávaná k české kapele Vesna, která si ve finále Eurovize v roce 2023 připsala 10. místo. Dámy od Jadranu se skladbou Andromeda nakonec z Vídně odjíždějí s 15. místem.
Jako tradičně od roku 2015 obohatila soutěž i účast vzdálené Austrálie, kde se soutěž těší nesmírné popularitě. Jejich zástupkyně Delta Goodrem se s písní Eclipse umístila těsně pod stupni vítězů a z Vídně si díky zdařilému výkonu odváží 4. příčku.
Litevský interpret Lion Ceccah (vlastním jménem Tomas Alenčikas) dorazil na pódium Wiener Stadthalle od hlavy až k patě natřený stříbrnou barvou. Jeho atypický vzhled ani píseň Sólo quiero más však mezinárodní poroty ani diváky příliš nepřesvědčily. Litevec i přes energický výkon nakonec odjíždí s 22. příčkou.
Ve finále vystoupil i český reprezentant Daniel Žižka, jehož píseň Crossroads podle predikcí cílila na výsledek minimálně v první polovině výsledkové listiny. Jeho vystoupení však poznamenala řada technických problémů přímého přenosu. Během jeho finálového čísla docházelo k výpadkům, deformacím i zamrazení obrazu. Mladý Čech si nakonec z Vídně odváží 16. místo.
V rámci oslav jubilejního 70 ročníku vystoupila v mezičase sčítání výsledků řada bývalých vítězů a účastníků soutěže. Jedním z nich byla i finská kapela Lordi, která před dvaceti lety v řeckých Aténách dominovala s písní Hard Rock Hallelujah.
Ke gratulantům se připjila i Věrka Serďučka, jež pro Ukrajinu v roce 2007 vybojovala s písní Dancing Lasha Tumbai překvapivé 2. místo.
Premiérou nové písně Black Lilies diváky v hale i u televizních obrazovak potěžil domácí DJ a průkopník stylu Electro swing Parov Stelar.
Bulharsko vsadilo na moderní energickou tvorbu a díky přesvědčivému výkonu zpevačky Dary si z Vídně odváží premiérové vítězství. V minulosti přitom tento stát účast v soutěži kvůli problémům s financováním i malému zájmu diváků několikrát vynechal.
