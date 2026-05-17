Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Jak básníci čekají na zázrak 50 %, Pobřežní hlídka 25 %, Twilight sága: Nový měsíc 30 %, Sherlock Holmes: Hra stínů 50 %, Zmizelá 75 %, Království nebeské 50 %, Rumový deník 60 %, Teroristka 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Probudím se včera 60 %, Fotři jsou lotři 50 %, Venom 40 %, Občanský průkaz 70 %, Mnichov 60 %
Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...
Nejvíce hlasů na 70. ročníku Eurovision Song Contest získalo Bulharsko. Zpěvačka Dara zaujala mezinárodní porotce i hlasující diváky skladbou Bangaranga. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil šestnácté...
Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...
Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.
Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...
Z žádné jiné foglarovky není tolik zřejmé, jak moc Jaroslav Foglar lpěl na svém oddíle a na svých výchovných metodách. Jednotlivcům, společnosti i dějinám navzdory. Strach nad Bobří řekou je sice...
Letošní Pražské jaro vytáhlo první trumfy a vybralo si i první smůlu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahrál Smetanovu Mou vlast, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu přijel se Simonem...
Za to, že se Miroslav Barták (87) stal světově uznávaným karikaturistou, můžou mimo jiné lodní švábi. A pak taky jeho spolužák a kamarád režisér Jiří Menzel. V rozhovoru, který jsme vedli v jeho domě...
Jubilejní přehlídka křečovitých úsměvů, urputného mávání do kamer, bizarních kostýmů, přehrávaných gest, patosu a kýče je za námi. Sedmdesátý ročník Eurovize opět bohatě zasytil všechny milovníky „té...
Jubilejní 70. ročník Eurovision Song Contest, který hostila rakouská Vídeň, zná svého vítěze. Prvenství si letos premiérově odváží Bulharsko díky zpěvačce Daře, jež mezi finálovou pětadvacítkou...
Malá vzrůstem, velká hlasem. Takhle jednoduše se dá charakterizovat Věra Špinarová, zpěvačka, v jejímž životě bylo hodně věcí jinak, než se všeobecně traduje. Při vší úctě k jejímu talentu byla vždy...
Skupina The Beach Boys vydala album Pet Sounds přesně před 60 lety, 16. května 1966. Jen málokdo tehdy tušil, že právě vzniká jedno z nejvlivnějších děl popové historie. Jaký je její příběh?
Zelený zlobr jménem Shrek, animovaný hrdina ozdobený Oscarem a vlastní hvězdou na hollywoodském Chodníku slávy, slaví své pětadvacáté narozeniny dočasným návratem do kin. Za rok přijde jeho již pátý...
Koncert k sedmdesátinám Štefana Margity v O2 areně nabídl bohatou přehlídku hostů, především z řad žen. Zpěváka, který se stále nachází ve výborné hlasové kondici, doplnily skvělými výkony například...
Na HBO se v krátkém čase po únorové premiéře v kinech vynořily Bouřlivé výšiny, nejnovější přepis anglické literární klasiky od Emily Brontëové, někdy uváděné také pod názvem Na Větrné hůrce.
Obec překladatelů udělila anticeny Skřipec a Skřipeček za překladové dílo, které vykazuje závažné nedostatky v překladu z cizího jazyka do češtiny. Skřipec si vysloužil Rudolf Červenka za překlad...