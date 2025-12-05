Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže

Autor:
  10:44
Co se týče následujícího ročníku hudební soutěže Eurovize, nemá na Česko žádný vliv aktuální bojkot Španělska, Nizozemska a Irska. Tři země se rozhodly odstoupit v reakci na oznámení Evropské vysílací unie, že se o účasti Izraele nebude hlasovat.
Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. května 2025).

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma 2025). | foto: Reuters

JJ na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
JJ na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ
KAJ na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
„Česká televize počítá s účastí na nadcházejícím ročníku soutěže Eurovision Song Contest 2026 ve Vídni,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot.

Účast Izraele v soutěži Eurovize se stala terčem kritiky některých zemí kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, kde židovský stát vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás. Organizační výbor Eurovize ovšem rozhodl, že nebude hlasovat o jeho neúčasti, a to navzdory hrozbám bojkotu ze strany některých zemí kvůli válce v Gaze.

Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko

V reakci na toho prohlášení oznámila nizozemská televizní stanice Avrotros, že se ze soutěže stáhne. Stanice podle vlastních slov dospěla k závěru, „že za současných okolností nelze účast sladit s veřejnými hodnotami, které jsou pro naši organizaci zásadní“.

Podobně zareagovaly i španělská státní vysílací společnost RTVE a irská RTE.

Česko v loňském roce reprezentoval s písní Kiss Kiss Goodbye zpěvák ADONXS, vlastním jménem Radek Pavlovčin. Soutěž se konala ve Švýcarské Basileji, náš zástupce se v druhém semifinále umístil s 29 body na 12. místě a do finálového večera nepostoupil. Vítězem se stal rakouský zpěvák JJ s písní Wasted Love.

Nadcházející ročník se díky tomu bude konat ve Vídni. První semifinálový večer spadá na 12. květen 2026, druhý o dva dny později a vítěz bude známý 16. května.

