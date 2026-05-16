Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak dopadne český zpěvák Daniel Žižka v Eurovizi? Blíží se finále soutěže

Autor:
  12:30
Úderem sobotní 21. hodiny začne ve Vídni boj o vítěze 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest. Mezi pětadvaceti finalisty je i zástupce Česka, zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads. Na řadu přijde jako jedenáctý.
Český reprezentant Daniel Žižka se probojoval do druhého semifinále soutěže...

Český reprezentant Daniel Žižka se probojoval do druhého semifinále soutěže Eurovize. (14. května 2026) | foto: Martin MeissnerAP

Daniel Žižka se probojoval do druhého semifinále soutěže Eurovize. (14. května...
Essyla z Belgie vystupuje s písní „Dancing on the Ice“ během prvního semifinále...
Skupina Lelek, reprezentující Chorvatsko, vystupuje s písní „Andromeda“ během...
Ukrajinská zpěvačka Leleka se skladbou "Ridnym" během druhého semifinálového...
55 fotografií

Z prvního semifinálového kola postoupili reprezentanti Belgie, Moldavska, Švédska, Řecka, Litvy, Chorvatska, Finska, Polska, Srbska a také Izraele. V druhém kromě Daniela Žižky uspěli interpreti z Bulharska, Ukrajiny, Norska, Austrálie, Rumunska, Malty, Kypru, Albánie a Dánska.

Zbytek finalistů tvoří země tzv. Velké čtyřky, tedy Spojené království, Francie, Německo a Itálie, k nimž se ještě přidal vítěz loňského ročníku, tedy Rakousko.

Kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu nesouhlasily s účastí Izraele na letošní Eurovizi Irsko, Island, Nizozemsko, Španělsko a Slovinsko, proto tyto země soutěž bojkotovaly. Oproti tomu se do klání po třech letech vrátilo Bulharsko, po dvou letech Rumunsko a po roční pauze Moldavsko.

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Znovu se v Eurovizi také představili dva interpreti, kteří se zúčastnili předchozích ročníků. Estonsko vyslalo skupinu Vanilla Ninja, která v roce 2005 reprezentovala Švýcarsko, a San Marino opět zastupovala zpěvačka Senhit, známá z ročníků 2011 a 2021.

Líbí se vám píseň Crossroads Daniela Žižky?

celkem hlasů: 17

Finálovým večerem provedou televizní moderátorka, modelka a zpěvačka Victoria Swarowski a Michael Ostrowski, herec a moderátor. Scénu navrhl německý designér Floria Wieder, vycházel přitom z vídeňské secese a postavil ji na třech motivech – listu, křivce a konstruktu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

Týden jsem to odkládal. Proč před smrtí Oskar Petr volal, se Kodym už nedozví

Robert Kodym během posledního rozloučení s Oskarem Petrem (12. května 2026)

Na poslední rozloučení s hudebníkem a skladatelem Oskarem Petrem dorazila do strašnického krematoria řada kolegů z hudebního prostředí. Všichni na Petra s obdivem zavzpomínali - Petr Janda, David...

Jak dopadne český zpěvák Daniel Žižka v Eurovizi? Blíží se finále soutěže

Český reprezentant Daniel Žižka se probojoval do druhého semifinále soutěže...

Úderem sobotní 21. hodiny začne ve Vídni boj o vítěze 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest. Mezi pětadvaceti finalisty je i zástupce Česka, zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads. Na řadu...

16. května 2026  12:30

RECENZE: Nedělejte Zagorku, je tady. Margita slavil s hologramem i hosty

Premium
koncert k 70. narozeninám Štefana Margity v O2 areně, 15.5.2026 - Margita a...

Koncert k sedmdesátinám Štefana Margity v O2 areně nabídl bohatou přehlídku hostů, především z řad žen. Zpěváka, který se stále nachází ve výborné hlasové kondici, doplnily skvělými výkony například...

16. května 2026

TELEVIZIONÁŘ: Bouřlivé výšiny, kde se sešli Jacob Elordi a Margot Robbie

Z filmu Bouřlivé výšiny

Na HBO se v krátkém čase po únorové premiéře v kinech vynořily Bouřlivé výšiny, nejnovější přepis anglické literární klasiky od Emily Brontëové, někdy uváděné také pod názvem Na Větrné hůrce.

16. května 2026  10:30

Anticenu Skřipec získaly překlady klasik, pohořela i „kostrbatá“ romantasy

31. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy....

Obec překladatelů udělila anticeny Skřipec a Skřipeček za překladové dílo, které vykazuje závažné nedostatky v překladu z cizího jazyka do češtiny. Skřipec si vysloužil Rudolf Červenka za překlad...

15. května 2026  16:15

Po čtyřech letech vydává nový román. Bude politický, prozrazuje Hanišová

Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)

Po delší odmlce jí v červnu vyjde nový román. Viktorie Hanišová se v něm zčásti vychýlila ze své klasické tvorby a vstupuje na pole společenské literatury. Tvůrčí krizi spisovatelka necítila, jen...

15. května 2026  15:26

RECENZE: Nevidí, neslyší. Přidanou hodnotu dává Monyové nejednoznačnost

70 % Premium
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Po sérii Iveta, jež se věnovala pohnuté dráze zpěvačky Ivety Bartošové, nasazuje Oneplay projekt Monyová, mapující osud spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Je filmařsky vynalézavější, ale...

15. května 2026

Hledá se James Bond. Amazon udělal další krok k výběru nového agenta 007

James Bond

Kdo bude dalším agentem 007? Tvůrci příští bondovky si k pátrání po budoucím představiteli Jamese Bonda, který naváže na éru Daniela Craiga, přizvali na pomoc jednu z nejuznávanějších castingových...

15. května 2026  11:56

American Horror Story chystá 13. řadu. Tvůrce potvrdil návrat nečekané hvězdy

American Horror Srory: Apocalypse (2018)

Tvůrci American Horror Story Ryan Murphy a Brad Falchuk vypustí v září do světa už třináctou sérii oblíbené děsivé show, pro kterou potvrdili účast celé plejády hvězd. Fanoušci by se po několika...

15. května 2026

Eurovize 2026: Česko je ve finále. Kdy sledovat přenos z Vídně a jak posílat hlasy

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Česko je po třech letech ve finále Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka uspěl s písní Crossroads a postoupil mezi 25 finalistů, kteří se v sobotu 16. května utkají o křišťálový mikrofon.

15. května 2026  8:28

Je přitroublý po svém tvůrci, vzorem mu byla vzácná rasa. Maxipes Fík slaví 50 let

Ústřední postavy seriálu – Maxipes Fík a jeho kamarádka Ája.

Měl se jmenovat Rek a mělo to být malé roztomilé štěňátko. Vyrostl z něj obří maxipes, říkalo se mu Fík a kromě toho, že rád mluvil, taky řídil a byl mistrem skoku pro něco. Jedna z nejvtipnějších...

15. května 2026  8:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Bambitka, bratři a vodáci. Znáte filmy a seriály Tomáše Kluse?

Tomáš Klus a Kateřina Kosová v pohádce Tři bratři

Písničkář, ale také filmový a seriálový herec Tomáš Klus slaví v pátek 15. května čtyřicáté narozeniny. Při této příležitosti si v následujícím kvízu připomeňte nikoliv jeho kariéru hudební a...

vydáno 15. května 2026

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

14. května 2026  20:40,  aktualizováno  22:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.