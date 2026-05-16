Z prvního semifinálového kola postoupili reprezentanti Belgie, Moldavska, Švédska, Řecka, Litvy, Chorvatska, Finska, Polska, Srbska a také Izraele. V druhém kromě Daniela Žižky uspěli interpreti z Bulharska, Ukrajiny, Norska, Austrálie, Rumunska, Malty, Kypru, Albánie a Dánska.
Zbytek finalistů tvoří země tzv. Velké čtyřky, tedy Spojené království, Francie, Německo a Itálie, k nimž se ještě přidal vítěz loňského ročníku, tedy Rakousko.
Kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu nesouhlasily s účastí Izraele na letošní Eurovizi Irsko, Island, Nizozemsko, Španělsko a Slovinsko, proto tyto země soutěž bojkotovaly. Oproti tomu se do klání po třech letech vrátilo Bulharsko, po dvou letech Rumunsko a po roční pauze Moldavsko.
Znovu se v Eurovizi také představili dva interpreti, kteří se zúčastnili předchozích ročníků. Estonsko vyslalo skupinu Vanilla Ninja, která v roce 2005 reprezentovala Švýcarsko, a San Marino opět zastupovala zpěvačka Senhit, známá z ročníků 2011 a 2021.
Finálovým večerem provedou televizní moderátorka, modelka a zpěvačka Victoria Swarowski a Michael Ostrowski, herec a moderátor. Scénu navrhl německý designér Floria Wieder, vycházel přitom z vídeňské secese a postavil ji na třech motivech – listu, křivce a konstruktu.