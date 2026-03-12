GLOSA: Hudební bondovka à la Eurovize. Dotáhne to Daniel Žižka až do finále?

Premium

Fotogalerie 6

Daniel Žižka | foto: Hana Knížová

Jindřich Göth
  9:59
Snaha o dramatický a velkolepý zvuk - něco na způsob úvodního songu z filmové bondovky - na jedné straně. Na straně druhé absence skutečně výrazného a nosného hudebního nápadu. A ano, Daniel Žižka umí zpívat. To jsou v kostce první dojmy ze skladby Crossroads, která bude Česko reprezentovat na letošní Eurovizi.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Žižkova skladba je postavená na pozvolné gradaci – jak hudební, tak zpěvové. Ve sloce zní Daniel Žižka nezúčastněně, až rezignovaně a jak se v hudebním podkladu začne dominantněji prosazovat rytmika, přidá i jeho zpěv na důrazu a vrcholí v dramatickém refrénu s titulním sloganem. Pak se rozbouřená hladina uklidní a jede se nanovo až do finále, kde pěvec naplno předvede svůj hlasový rozsah a píseň končí rázným utnutím.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

GLOSA: Hudební bondovka à la Eurovize. Dotáhne to Daniel Žižka až do finále?

Premium
Daniel Žižka

Snaha o dramatický a velkolepý zvuk - něco na způsob úvodního songu z filmové bondovky - na jedné straně. Na straně druhé absence skutečně výrazného a nosného hudebního nápadu. A ano, Daniel Žižka...

12. března 2026  9:59

Znovu spolu a navždy. Do Prahy míří obnovená dívčí formace Pussycat Dolls

Trojice Pussycat Dolls

Popová formace Pussycat Dolls v čele se zpěvačkou Nicole Scherzingerovou přiveze 23. září do pražské O2 areny své největší hity, mezi které patří například Buttons nebo Don’t Cha, a zároveň oslaví...

12. března 2026  9:02

Semir Gerkhan a jeho Kobra 11 baví diváky už 30 let. Zahrál si zde i Schumacher

Hrdinové legendárního seriálu Kobra 11, jejichž revírem je dálnice.

Již téměř 400 dílů v 50 řadách má německý kriminální seriál Kobra 11, který má mnoho příznivců i v Česku. Jeho první díl měl premiéru na německé televizní stanici RTL 12. března 1996.

12. března 2026  8:33

Máme letos šanci v Eurovizi? Daniel Žižka představuje klip ke své soutěžní písni

Daniel Žižka

Na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest je ke zhlédnutí videoklip Crossroads, kterou bude zpěvák Daniel Žižka reprezentovat Česko na letošním ročníku soutěže Eurovize.

11. března 2026

Začal dokumentární festival Jeden svět. Ocenění míří k běloruskému opozičníkovi

Ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. (5. března 2024)

Ve středu 11. března odstartoval 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se zaměřuje na lidskoprávní problematiku. Slavnostní zahájení započalo předáním ceny Homo Homini...

11. března 2026  19:15

Koho nebaví balet, nikdy na něm nebyl, nebo viděl špatnou inscenaci, říká Jiří Bubeníček

Premium
Jiří Bubeníček

Mluví o baletu tak zaujatě, že vás dost možná naláká do hlediště. Dětství prožil Jiří Bubeníček v cirkusu, později se stal špičkovým tanečníkem a dnes je choreografem a taky otcem dvou dětí. Má je se...

11. března 2026

Rozpočet je maximum možného, reagoval Klempíř na demonstraci za kulturu

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla jednat o otevřeném dopise Stojíme za kulturou! a proti škrtům v oblasti kultury. Otevřený dopis, který ve středu přečetla opoziční poslankyně,...

11. března 2026  10:53,  aktualizováno  17:43

RECENZE: Proti stalinskému systému se srdcem na dlani? Směšná sebevražda

65 %
Z filmu Dva prokurátoři

Pomalá, dusná a precizní studie beznaděje za stalinismu; tak se dá popsat novinka kin Dva prokurátoři. Dost napoví dva údaje: režisér Sergej Loznica, kritik Putinova režimu, žije v Německu a autor...

11. března 2026  15:53

Podívejte se, jak se ze Čtvrtníčka stane velemlok. Válka s mloky opět na spadnutí

Petr Čtvrtníček jako mlok Andy v připravovaném filmu podle slavného románu...

Slavný nadčasový román Karla Čapka Válka s mloky oslaví letos 90 let od svého prvního vydání. V rámci připomínky vstoupí v listopadu do kin stejnojmenný snímek režiséra Aurela Klimta. Film bude...

11. března 2026  14:37

Babička je rázná, výrazně ovlivnila naše vztahy, shodují se vnoučata Livie Klausové

Livie Klausové bude 10. listopadu 75 let, slavila s celou rodinou o týden dřív...

Nejen diplomatkou, první dámou a manželkou premiéra byla ve svém životě Livia Klausová. Ale také matkou a babičkou. Od svých dvou synů má celkem deset vnoučat, čtyři od Václava juniora a šest od...

11. března 2026  13:36

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Oto, netúruj kultůru! Studenti protestovali proti Klempířovi a jeho škrtům v resortu

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Studenti uměleckých oborů a zástupců kultury protestovali ve středu na Malostranském náměstí proti plánovaným škrtům rozpočtu ministerstva kultury. Akci Stojíme za kulturou! před středečním jednáním...

11. března 2026  10:37,  aktualizováno  12:42

Arnold se vrátí jako Barbar Conan. Násilí, šílenství, magie a příšery, chválí si příběh

Mytologické motivy jsou pro pohádky také typické. „Výborný příklad je Barbar...

O čem se již delší dobu hovořilo a psalo, se stalo skutečností. Arnold Schwarzenegger se po 44 letech od uvedení snímku Barbar Conan vrátí k jedné ze svých nejslavnějších rolí neohroženého válečníka...

11. března 2026  12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.