GLOSA: Hudební bondovka à la Eurovize. Dotáhne to Daniel Žižka až do finále?

Žižkova skladba je postavená na pozvolné gradaci – jak hudební, tak zpěvové. Ve sloce zní Daniel Žižka nezúčastněně, až rezignovaně a jak se v hudebním podkladu začne dominantněji prosazovat rytmika, přidá i jeho zpěv na důrazu a vrcholí v dramatickém refrénu s titulním sloganem. Pak se rozbouřená hladina uklidní a jede se nanovo až do finále, kde pěvec naplno předvede svůj hlasový rozsah a píseň končí rázným utnutím.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Želvy Ninja 40 %, Pluk mizerů 80 %, Labyrint: Zkoušky ohněm 40 %, Emilia Pérez 80 %, My, občané Protektorátu 65 %, Aquaman a ztracené království 30 %, Šarlatán 60 %, Tajemství loňského léta 40 %, Nepolapitelný 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Buko 70 %, Gerta Schnirch 65 %
Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese
Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova
Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...
GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali
Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...
Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills
Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....
GLOSA: Hudební bondovka à la Eurovize. Dotáhne to Daniel Žižka až do finále?
Snaha o dramatický a velkolepý zvuk - něco na způsob úvodního songu z filmové bondovky - na jedné straně. Na straně druhé absence skutečně výrazného a nosného hudebního nápadu. A ano, Daniel Žižka...
Znovu spolu a navždy. Do Prahy míří obnovená dívčí formace Pussycat Dolls
Popová formace Pussycat Dolls v čele se zpěvačkou Nicole Scherzingerovou přiveze 23. září do pražské O2 areny své největší hity, mezi které patří například Buttons nebo Don’t Cha, a zároveň oslaví...
Semir Gerkhan a jeho Kobra 11 baví diváky už 30 let. Zahrál si zde i Schumacher
Již téměř 400 dílů v 50 řadách má německý kriminální seriál Kobra 11, který má mnoho příznivců i v Česku. Jeho první díl měl premiéru na německé televizní stanici RTL 12. března 1996.
Máme letos šanci v Eurovizi? Daniel Žižka představuje klip ke své soutěžní písni
Na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest je ke zhlédnutí videoklip Crossroads, kterou bude zpěvák Daniel Žižka reprezentovat Česko na letošním ročníku soutěže Eurovize.
Začal dokumentární festival Jeden svět. Ocenění míří k běloruskému opozičníkovi
Ve středu 11. března odstartoval 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se zaměřuje na lidskoprávní problematiku. Slavnostní zahájení započalo předáním ceny Homo Homini...
Koho nebaví balet, nikdy na něm nebyl, nebo viděl špatnou inscenaci, říká Jiří Bubeníček
Mluví o baletu tak zaujatě, že vás dost možná naláká do hlediště. Dětství prožil Jiří Bubeníček v cirkusu, později se stal špičkovým tanečníkem a dnes je choreografem a taky otcem dvou dětí. Má je se...
Rozpočet je maximum možného, reagoval Klempíř na demonstraci za kulturu
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla jednat o otevřeném dopise Stojíme za kulturou! a proti škrtům v oblasti kultury. Otevřený dopis, který ve středu přečetla opoziční poslankyně,...
RECENZE: Proti stalinskému systému se srdcem na dlani? Směšná sebevražda
Pomalá, dusná a precizní studie beznaděje za stalinismu; tak se dá popsat novinka kin Dva prokurátoři. Dost napoví dva údaje: režisér Sergej Loznica, kritik Putinova režimu, žije v Německu a autor...
Podívejte se, jak se ze Čtvrtníčka stane velemlok. Válka s mloky opět na spadnutí
Slavný nadčasový román Karla Čapka Válka s mloky oslaví letos 90 let od svého prvního vydání. V rámci připomínky vstoupí v listopadu do kin stejnojmenný snímek režiséra Aurela Klimta. Film bude...
Babička je rázná, výrazně ovlivnila naše vztahy, shodují se vnoučata Livie Klausové
Nejen diplomatkou, první dámou a manželkou premiéra byla ve svém životě Livia Klausová. Ale také matkou a babičkou. Od svých dvou synů má celkem deset vnoučat, čtyři od Václava juniora a šest od...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
Oto, netúruj kultůru! Studenti protestovali proti Klempířovi a jeho škrtům v resortu
Studenti uměleckých oborů a zástupců kultury protestovali ve středu na Malostranském náměstí proti plánovaným škrtům rozpočtu ministerstva kultury. Akci Stojíme za kulturou! před středečním jednáním...
Arnold se vrátí jako Barbar Conan. Násilí, šílenství, magie a příšery, chválí si příběh
O čem se již delší dobu hovořilo a psalo, se stalo skutečností. Arnold Schwarzenegger se po 44 letech od uvedení snímku Barbar Conan vrátí k jedné ze svých nejslavnějších rolí neohroženého válečníka...