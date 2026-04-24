Izrael ven z Eurovize! volají Roger Waters, Macklemore, Peter Gabriel a tisíc dalších

Část hudebního světa se bouří proti účasti Izraele na letošním ročníku Eurovision Song Contest. V otevřeném dopisu, který čítá přes 1 111 podpisů, vyzývají fanoušky k bojkotu soutěže. Situaci přirovnávají k dřívějšímu vyloučení Ruska a požadují stejný postup i v případě Izraele v kontextu konfliktu v Pásmu Gazy.
Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem Johannes Pietsch. | foto: ČTK

Yuval Raphael na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
Za dopisem stojí organizace No Music For Genocide. Podepsaní ve vyjádření žádají Evropskou vysílací unii (EBU), aby Izraeli zakázala účast, stejně jako to udělala s Ruskem po napadení Ukrajiny v roce 2022. Pokud bude účast této blízkovýchodní zemi povolena, vyzývá fanoušky soutěže k bojkotu letošního ročníku.

Podepsaní skrze dopis odmítají, aby byla Eurovize využívána k zastírání a normalizaci izraelské genocidy, obléhání a brutální vojenské okupace Palestinců.

nomusicforgenocide

1100+ MUSICIANS & CULTURAL WORKERS CALL ON ARTISTS, BROADCASTERS, AND FANS TO BOYCOTT EUROVISION UNTIL GENOCIDAL ISRAEL IS BANNED JOIN THE BOYCOTT + GEOBLOCK YOUR MUSIC.

@brianeno , @nemahsis , @massiveattackofficial , @macklemore , @sigurros , @rogerwaters , @smerz_ , @itspetergabriel , @erikadecasier , @idlesband , @palomafaith , @young_fathers , @saluteaut , @kneecap32 , @blackcountrynewroad , @primalscreamofficial , @paulwellerhq , @nadineshah , @mogwaiband , @olofdreijer , @drycleaningband , @hot.chip , @ofmonstersandmen , @olafurarnalds @mechatok , @emmeliedeforest , @davidholmes_1969 , and over 1000 more musicians and cultural workers join NMFG, @bds.movement , and a coalition of grassroots orgs across Europe in refusing to let the west’s biggest music event art-wash and pink-wash genocidal Israel’s crimes across Palestine, Lebanon, Syria, Iran and beyond.

AS ZIONIST VIOLENCE soundtracks and silences life itself, from Palestine to Lebanon to Iran, we reject Eurovision's hypocritical use of music to try and drown out atrocities in the name of 'apolitical' harmony. As Russia remains banned from Eurovision for its invasion of Ukraine, any complaints about calls to ban apartheid Israel amount to cultural cover for genocide.

Every year, for its entire 53-year tenure as a Eurovision participant, genocidal Israel has perpetuated its racist systems of apartheid, torture, land theft, and military occupation against Palestinians from the river to the sea. More people watch Eurovision than the Super Bowl Halftime Show and the Grammys combined. We can’t afford to take Eurovision less seriously than Israel’s war criminal leaders. In a few weeks, Eurovision is set to once again normalize genocidal Israel, this time after it illegally invaded and annihilated large swathes of Lebanon and Iran, killing 1000s and displacing millions.

Please join us in strengthening a united cultural front as the Boycott Eurovision movement gains unprecedented power, and more countries withdraw from the international song contest.

#nomusicforgenocide #nostageforapartheid #unitedagainstgenocide #boycotteurovision

21. dubna 2026 v 9:57, příspěvek archivován: 24. dubna 2026 v 9:31
„Solidarizujeme s výzvami Palestinců adresovanými veřejnoprávním vysílatelům, účinkujícím, organizátorům promítacích akcí, štábu a fanouškům, aby bojkotovali Eurovizi, dokud EBU nezakáže izraelskou stanici KAN, která se na tom podílí,“ stojí podle webu NME v dopisu, jež už podepsalo více než 1 100 umělců a pracovníků z kulturní sféry.

A najdete tam i značně zvučná jména – Roger Waters, Macklemore, Paloma Faith, Peter Gabriel, Paul Weller, členové kapel Massive Attack, Kneecap, Of Monsters and Men, Sigur Rós a mnoho dalších.

I přes loňské protesty se členové EBU rozhodli v prosinci Izraeli umožnit účast na každoroční pěvecké soutěži. Z aktuálního ročníku Eurovize již z toho důvodu odstoupilo Irsko, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko. Po oficiálním potvrzení účasti Izraele od EBU se následně k bojkotu přidal i Island.

Revolta se konala i v portugalské národní výběrové soutěži. Celkem 11 ze 16 účastníků v prosinci uvedlo, že v případě vítězství odmítnou ve Vídni, kde se 70. ročník pěvecké soutěže uskuteční, vystoupit.

Dopis dále uvádí, že podepsaní tomuto principiálnímu odstoupení zmíněných zemí tleskají. „Jako umělci si uvědomujeme naši kolektivní vůli – a sílu odmítnutí. Odmítáme mlčet. Odmítáme být spoluviníky. Vyzýváme ostatní v našem oboru, aby se k nám připojili.“

Britská veřejnoprávní televize BBC uvedla, že bude soutěž znovu vysílat a podporuje kolektivní rozhodnutí členů EBU. Svou účast potvrdila také německá vysílací společnost SWR.

„Jediný způsob, jak může soutěž Eurovision Song Contest i nadále spojovat lidi, je zajistit, abychom se v první řadě řídili našimi pravidly,“ napsal v otevřeném dopisu fanouškům ředitel Eurovize Martin Green.

K problému se vyjádřila i samotná hlava židovského státu Isaac Herzog. Prezident Izraele prohlásil, že si jeho země zaslouží být zastoupena na všech pódiích po celém světě a doufá, že soutěž bude i nadále prosazovat kulturu, hudbu, přátelství mezi národy a přeshraniční kulturní porozumění.

Letošní ročník Eurovize se uskuteční mezi 12. a 16. květnem. Českou republiku zde bude reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

