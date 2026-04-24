Za dopisem stojí organizace No Music For Genocide. Podepsaní ve vyjádření žádají Evropskou vysílací unii (EBU), aby Izraeli zakázala účast, stejně jako to udělala s Ruskem po napadení Ukrajiny v roce 2022. Pokud bude účast této blízkovýchodní zemi povolena, vyzývá fanoušky soutěže k bojkotu letošního ročníku.
Podepsaní skrze dopis odmítají, aby byla Eurovize využívána k zastírání a normalizaci izraelské genocidy, obléhání a brutální vojenské okupace Palestinců.
„Solidarizujeme s výzvami Palestinců adresovanými veřejnoprávním vysílatelům, účinkujícím, organizátorům promítacích akcí, štábu a fanouškům, aby bojkotovali Eurovizi, dokud EBU nezakáže izraelskou stanici KAN, která se na tom podílí,“ stojí podle webu NME v dopisu, jež už podepsalo více než 1 100 umělců a pracovníků z kulturní sféry.
A najdete tam i značně zvučná jména – Roger Waters, Macklemore, Paloma Faith, Peter Gabriel, Paul Weller, členové kapel Massive Attack, Kneecap, Of Monsters and Men, Sigur Rós a mnoho dalších.
I přes loňské protesty se členové EBU rozhodli v prosinci Izraeli umožnit účast na každoroční pěvecké soutěži. Z aktuálního ročníku Eurovize již z toho důvodu odstoupilo Irsko, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko. Po oficiálním potvrzení účasti Izraele od EBU se následně k bojkotu přidal i Island.
Revolta se konala i v portugalské národní výběrové soutěži. Celkem 11 ze 16 účastníků v prosinci uvedlo, že v případě vítězství odmítnou ve Vídni, kde se 70. ročník pěvecké soutěže uskuteční, vystoupit.
Dopis dále uvádí, že podepsaní tomuto principiálnímu odstoupení zmíněných zemí tleskají. „Jako umělci si uvědomujeme naši kolektivní vůli – a sílu odmítnutí. Odmítáme mlčet. Odmítáme být spoluviníky. Vyzýváme ostatní v našem oboru, aby se k nám připojili.“
Britská veřejnoprávní televize BBC uvedla, že bude soutěž znovu vysílat a podporuje kolektivní rozhodnutí členů EBU. Svou účast potvrdila také německá vysílací společnost SWR.
„Jediný způsob, jak může soutěž Eurovision Song Contest i nadále spojovat lidi, je zajistit, abychom se v první řadě řídili našimi pravidly,“ napsal v otevřeném dopisu fanouškům ředitel Eurovize Martin Green.
K problému se vyjádřila i samotná hlava židovského státu Isaac Herzog. Prezident Izraele prohlásil, že si jeho země zaslouží být zastoupena na všech pódiích po celém světě a doufá, že soutěž bude i nadále prosazovat kulturu, hudbu, přátelství mezi národy a přeshraniční kulturní porozumění.
Letošní ročník Eurovize se uskuteční mezi 12. a 16. květnem. Českou republiku zde bude reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka.