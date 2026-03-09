Na Eurovizi nás bude reprezentovat mladý zpěvák a herec Daniel Žižka

  9:22
Českým zástupcem na jedné z nejsledovanějších hudebních soutěžích světa Eurovision Song Contest bude letos třiadvacetiletý zpěvák a herec Daniel Žižka. Do 70. ročníku soutěže vstupuje s písní Crossroads, která bude mít premiéru ve středu. Soutěž letos vzhledem k účasti Izraele bojkotuje rekordní počet zemí.
Daniel Žižka (2024) | foto: Profimedia.cz

Daniel Žižka se věnuje hudbě a herectví od dětství. První písně skládal už v deseti letech. Na Konzervatoři studoval obor muzikál a nyní studuje populární zpěv a skladbu. Zahrál si v seriálech Taneční nebo ve filmu Případ se štěnicí.

„Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ řekl pro ČT24 šéf české delegace ESC Kryštof Šámal.

Žižkova soutěžní skladba Crossroads bude mít na YouTube kanále Eurovision Song Contest premiéru 11. března.

eurovision

A message from Daniel Zizka to you! Join us at the ‘CROSSROADS’... premiering on Wednesday

Zpráva od Daniela Žižky! Přidej se k nám na „CROSSROADS“… premiéra ve středu

8. března 2026 v 20:02, příspěvek archivován: 9. března 2026 v 9:12
Samotná soutěž se odehraje od 12. do 16. května ve Vídni. Rakousko se stalo pořádající zemí díky loňskému vítězi Johannesi Pietschovi, který vystupuje pod uměleckým jménem JJ.

Soutěže se zúčastní 35 zemí světa, což je o dvě méně než loni a je to nejmenší počet účastníků od roku 2003. Island, Irsko, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko se rozhodly neúčastnit na protest proti zařazení Izraele vzhledem k jeho válčení v pásmu Gazy. Je to nejvyšší počet bojkotujících zemí v historii soutěže. Naopak Bulharsko, Moldavsko a Rumunsko se po absenci v minulých ročnících chystají vrátit.

První nebinární vítěz Eurovize vrátí trofej. Protestuje proti účasti Izraele

Česká republika se soutěže účastní od roku 2007. Ze třinácti soutěžících se jich do finále dostalo pět. Nejúspěšnějším účastníkem zatím zůstává Mikolas Josef, který v roce 2018 skončil na 6. místě. Druhý nejlepší výsledek má skupina Vesna, která v roce 2023 skončila desátá. Do finále se dostala v roce 2016 zpěvačka Gabriela Gunčíková a pak skupiny Lake Malawi v roce 2019 a We Are Domi v roce 2022.

Loni reprezentoval Česko slovenský zpěvák Adonxs. Do finále ale nepostoupil.

9. března 2026  9:22

