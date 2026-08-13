Poprvé v Bulharsku. Eurovize 2027 se bude konat v Burgasu s upravenými pravidly

V Bulharsku se finále Eurovize uskuteční poprvé. „Burgas přináší do soutěže Eurovize něco opravdu speciálního. Je to pulzující a přívětivé město na pobřeží Černého moře,“ uvedl ředitel Eurovize Martin Green.
„Je pro nás mimořádnou ctí hostit soutěž Eurovize 2027. Nyní společně pracujeme na tom, aby se příští ročník stal nezapomenutelným zážitkem jak pro účastníky, tak pro stovky milionů diváků po celém světě,“ uvedl Dimitar Nikolov, starosta města, které má asi 200 000 obyvatel.
Letošní ročník Eurovize se konal ve Vídni a Bulharsko ho vyhrálo s písní Bangaranga od zpěvačky Dary, která ve finále porazila další dvě desítky účastníků. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě.
Konání Eurovize, o jejímž výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí, letos už třetí rok zastínily výzvy k vyloučení Izraele kvůli válce v Pásmu Gazy. Letos soutěž kvůli tomu bojkotovaly Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island.
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Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý
Ve středu 12. srpna Evropská vysílací unie (EBU) oznámila, že aktualizovala pravidla. Ta nově mimo jiné stanoví, že pokud soutěž vyhraje země zapojená do ozbrojeného konfliktu, nebude ji moci v následujícím roce pořádat. Servery BBC či The Times of Israel toto rozhodnutí označily za možnou reakci na kritiku účasti Izraele v soutěži.
Izraelský interpret Noam Bettan letos skončil na druhém místě, stejně jako loni izraelská zpěvačka Juval Raphaelová. Ta by na základě hlasování diváků vyhrála, ale po započtení bodů od poroty byla druhá.
Server ToI nicméně připomněl, že i za současných pravidel EBU přesunula soutěž z válčící země do jiné. V roce 2023 měla Eurovizi pořádat Ukrajina, ale kvůli válce Ruska proti této zemi se ten rok Eurovize konala v Británii. EBU to tehdy vysvětlila bezpečnostními důvody.
Další změnou, kterou Evropská vysílací unie oznámila, je věkový limit interpretů. Od příštího ročníku zpěváci či zpěvačky v soutěži Eurovize musí být staří nejméně 18 let – dosud to bylo 16.