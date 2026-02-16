Jako setkání se starými přáteli. Do pražské O2 areny přijede v dubnu Eros Ramazzotti

„Toto turné bude novým zážitkem, který budu sdílet se svým publikem. Každý koncert bude mít svou vlastní energii a pro mě bude nádherné se znovu večer co večer setkávat s těmi, kteří mě vždy podporovali,“ říká Eros Ramazzotti.
Detaily chystané show zpěvák zatím tají, ale naznačuje, že půjde o velmi osobně laděné vystoupení. Do České republiky se Eros Ramazzotti vrátí již po několikáté: „Praha má zvláštní energii, je elegantní, plná historie, a přitom živá a moderní. Pokaždé zde cítím velkou náklonnost publika. Návrat do O2 areny je jako setkání se starými přáteli a vím, že to bude večer, který mi zůstane v paměti navždy,“ dodává.
Eros Ramazzotti patří mezi nejúspěšnější italské interprety všech dob. Během své více než třicetileté kariéry prodal desítky milionů alb a získal si srdce fanoušků po celém světě. Jeho hudba je známá svou melodickou silou, emotivní hloubkou a nezaměnitelným hlasovým projevem, který kombinuje italskou vášeň s globálním popovým zvukem.