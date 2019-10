O svých přáních nemluvím, abych je nezakřikl, svěřuje se Eros Ramazzotti

Jste nejspíše nejslavnější italský zpěvák, známý i za hranicemi své vlasti. Vaše popularita navíc nijak neupadá. Čím si to vysvětlujete?

O tom vlastně moc nepřemýšlím. Dělám to, co v životě miluju ze všeho nejvíc – zpívám. A snažím se to dělat nejlépe, jak to jen jde. Mám za to, že tvrdá práce se vždycky vyplatí.

Když je řeč o italské pop-music, vybaví se vždycky jména jako Ricchi e Poveri, Drupi, Al Bano & Romina Power. Jaký je váš názor na tyhle zpěváky?

Byli a jsou jedineční. Mají můj stálý obdiv za všechno, co dokázali.

Nejste jen interpret, ale i skladatel. Jste školený, nebo samouk?

Řekl, bych, že spíše samouk. Měl jsem možnost spolupracovat s mnoha vynikajícími autory a od nich jsem se toho naučil opravdu hodně.

V mládí jste hrával na bicí, sednete si za ně ještě někdy?

Občas ano, na zkouškách. Ale spíše jen tak pro zábavu, abych se odreagoval.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že byste se chtěl živit jako zpěvák?

Už v dětství. Vždycky jsem snil o tom, že se budu věnovat hudbě, a můj táta, který byl muzikant, mě v tom podporoval.

Zpíváte ve své rodné italštině, neměl jste někdy touhu nazpívat nějaké písničky v angličtině?

Italština je moje mateřština. Mluvím jí, myslím jí, vyjadřuju v ní své emoce. A stále mám za to, že to, co chci sdělit svými písničkami, nejlépe vyzní právě v ní.

Zazpíval jste si s mnoha světovými hvězdami. S Joem Cockerem, Cher, Tinou Turner, Eltonem Johnem. Kdo z nich na vás udělal největší dojem?Jsou to všechno stoprocentní profesionálové a spolupracovat s nimi pro mě byla neuvěřitelná pocta.

Je ještě někdo, s kým byste se rád sešel ve studiu nebo na pódiu?

Jak často opakuji, lepší je o svých přáních a touhách nemluvit nahlas, protože pak byste je mohli zakřiknout.

Odkud berete inspiraci ke psaní nových písniček?

Hlavní motivací k tvorbě je moje rodina, hlavně děti. To je motor, který mě pohání dál. Ale jinak to může být cokoliv, naprosto běžné každodenní události nebo třeba historky, které jsem slyšel od přátel.

Jakým způsobem relaxujete, když už vám dochází energie a potřebujete ji dobít?

Hodně ji čerpám při koncertech, ale jinak miluju přírodu. Když už jsem hodně unavený, projedu se na kole, na koni nebo si prostě jen tak vyjdu ven.