Kmotr blues i rocku. Do Prahy přijede koncertovat kytarový mistr Eric Clapton

Eric Clapton je držitelem osmnácti cen Grammy a mnoha dalších ocenění. V Praze hrál celkem třikrát, poprvé v červenci 2006. Vždy se dostalo na jeho největší hity, například na Laylu, Cocaine nebo Crossroads, na posledním koncertu v roce 2022 zazněla i jeho pravděpodobně nejznámější píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora ve spolupráci s textařem Willem Jenningsem.
Neoddiskutovatelná je Claptonova zásluha na celosvětové popularitě blues, rocku a rhythm and blues. Od roku 1963 hrál v mnoha skupinách, z nichž především The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers nebo Cream jsou nerozbitné žánrové pilíře.
Další dobrou zprávou pro milovníky kytarového umu Erica Claptona je, že 21. listopadu vyjde speciální remasterovaná edice alba Journyman z roku 1989. Bude obsahovat čtyři nové bonusové skladby z původních nahrávacích sessions, přičemž prvním lákadlem je dosud nevydaný singl Forever.
Vstupenky na Claptonův pražský koncert budou v prodeji od 10. října v ceně od 2 690 Kč.