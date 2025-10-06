Kmotr blues i rocku. Do Prahy přijede koncertovat kytarový mistr Eric Clapton

Autor:
  15:27
Jeden z nejvlivnějších kytaristů rockové scény Eric Clapton oznámil sérii evropských koncertů na rok 2026, jejíž součástí je i vystoupení 4. května 2026 v pražské O2 areně.
Eric Clapton

Eric Clapton | foto: Kirk Slawek

Eric Clapton během koncertu v pražské O2 areně 19. června 2013
Eric Clapton na koncertě v pražské O2 areně, 5. června 2022
Eric Clapton během koncertu v pražské O2 areně 19. června 2013
Eric Clapton na koncertě v pražské O2 areně, 5. června 2022
12 fotografií

Eric Clapton je držitelem osmnácti cen Grammy a mnoha dalších ocenění. V Praze hrál celkem třikrát, poprvé v červenci 2006. Vždy se dostalo na jeho největší hity, například na Laylu, Cocaine nebo Crossroads, na posledním koncertu v roce 2022 zazněla i jeho pravděpodobně nejznámější píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora ve spolupráci s textařem Willem Jenningsem.

Neoddiskutovatelná je Claptonova zásluha na celosvětové popularitě blues, rocku a rhythm and blues. Od roku 1963 hrál v mnoha skupinách, z nichž především The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers nebo Cream jsou nerozbitné žánrové pilíře.

První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště

Další dobrou zprávou pro milovníky kytarového umu Erica Claptona je, že 21. listopadu vyjde speciální remasterovaná edice alba Journyman z roku 1989. Bude obsahovat čtyři nové bonusové skladby z původních nahrávacích sessions, přičemž prvním lákadlem je dosud nevydaný singl Forever.

Vstupenky na Claptonův pražský koncert budou v prodeji od 10. října v ceně od 2 690 Kč.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

Kmotr blues i rocku. Do Prahy přijede koncertovat kytarový mistr Eric Clapton

Jeden z nejvlivnějších kytaristů rockové scény Eric Clapton oznámil sérii evropských koncertů na rok 2026, jejíž součástí je i vystoupení 4. května 2026 v pražské O2 areně.

6. října 2025  15:27

RECENZE: Tak si buď dokonalý táta, já jsem mimo. Příběh Slyšíš mě? ukrývá velkou sílu

75 % Premium

Festivalové ceny diváky někdy odrazují, ovšem novinka kin Slyšíš mě? si na Berlinale připsala trofej, která je jasným doporučením, vyhrála totiž hlasování publika. Vypráví o harmonickém vztahu, který...

6. října 2025

První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště

Festival Metronome Prague spojil síly s promotérem Live Nation Czech Republic. Jubilejní desátý ročník se bude konat mezi 19. a 21. červnem 2026 na letišti v Letňanech; prvním oznámeným headlinerem...

6. října 2025  11:10

RECENZE: Jsi krásnej. OneRepublic mluvili česky a zahráli solidní pop-rockovou show

Premium

OneRepublic se k nám vracejí rádi, což vedle slov zpěváka Ryana Teddera potvrzuje i rostoucí počet jejich zdejších koncertů. Do O2 areny dorazila kapela po třech letech, mezitím hrála ještě na...

6. října 2025  8:55

KVÍZ: Z paluby Titaniku mezi největší hvězdy. Co víte o božské Kate Winsletové?

Jako mladá zazářila po boku Leonarda DiCapria ve filmu Titanic. A stejně jako on dokázala tuto nabídnutou šanci využít a zařadila se mezi obsazované a oceňované herečky své generace. Britka Kate...

vydáno 6. října 2025

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

5. října 2025  21:59

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

5. října 2025  21:29

RECENZE: Naučné Ratolesti s Geislerovou si bohužel všímají více dospělých než dětí

50 % Premium

Deset dílů v duchu aktuálních společenských jevů slibuje premiérový seriál ČT Ratolesti. Tematicky i osvětově navazuje na Ochránce, jednotlivé příběhy z maloměsta propojují tři postavy: adiktoložka...

5. října 2025  21:20

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?

5. října 2025  21:14

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

5. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zemřel DJ Tráva. Ikoně devadesátkového techna bylo šedesát let

Ve věku šedesáti let zemřel Petr Votava známý pod svým uměleckým jménem DJ Tráva. Jako jeden z prvních hudebníků v Česku dokázal prosadit techno jako populární hudební žánr. Se svou tvorbou začínal...

5. října 2025  16:22

O hudbě i životním jubileu. Už se nechci zavděčit všem, přiznává Lenka Nová

Premium

Loni na podzim oslavila padesátku. A i když se její životní tempo proměnilo, do hudby dává zpěvačka Lenka Nová stále novou energii. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vztahu s dospívající dcerou,...

5. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.