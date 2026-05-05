Eric Clapton je gigant (blues)rockové kytary, veličina, originál. Legenda, chcete-li. Obklopen výborně sehranou doprovodnou kapelou a vokalistkami předvedl „Slowhand“, jak zní jeho přezdívka, instrumentálně takřka dokonalou ukázku svého umu. Lahodně zahraná sóla, přesně umístěné vyhrávky, cit pro gradaci, rytmus a tempo hry. Pěvecky to občas kolísalo, ale upřímně – kvůli zpěvu se na Claptonovy koncerty nechodí.
RECENZE: Odškrtnout si a jít dál. Koncert Erica Claptona připomínal návštěvu muzea
Jeden z největších žijících rockových kytaristů Eric Clapton se po čtyřech letech vrátil do pražské O2 areny s víceméně totožně sestaveným setlistem, v němž dva „elektrické“ bloky svíraly akustický....
Poznáš mě, až se potkáme v nebi? Píseň Erica Claptona dojímá i po letech
Fenomenální kytarista a zpěvák Eric Clapton se vrací do České republiky. V pražské O2 aréně vystoupí už v pondělí 4. května. Osmnáctinásobný držitel cen Grammy zahraje mimo jiné hity jako Layla,...
