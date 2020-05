RECENZE: Párty hudba Enter Shikari se zadrhává, když si hraje na „koncept“

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Enter Shikari

Britští Enter Shikari mířili vždy hlavně na teenagery a míří na ně i na novém albu Nothing Is True & Everything Is Possible. Byli a jsou tvrdí tak akorát, aby po nich chmátl i kovaný rocker ve chvíli, kdy má chuť na něco nenáročného, ale aby nepopudili i jeho rodiče. Elektroniku používají spíš jen jako koření, nikoliv jako základní stavební kámen.



Tím jsou písničky. Srozumitelně a jasně vystavěné, melodicky nosné, s naléhavými emotivními refrény. Vše v pořádku, být teenager, nic neřeším a skočím po nich. Posluchači zběhlému a zkušenějšímu to jako žádná senzace nepřijde, což ale není důvod se nad Enter Shikari ofrňovat. Je to jasně definovaná a čitelná kapela, která si nehraje na nic víc.



První dojem z novinky? OK, ale ta intermezza jako apøcaholics anonymøus (main theme in B minor) nebo zhola zbytečnou Elegy For Extinction si mohli odpustit. Zdržují od jinak v pohodě plynoucí vyloženě párty desky. Písničky jako The Pressure’s On dokazují, že Enter Shikari se nebojí vyloženě popového přístupu k věci, kašlou na hranou tvrdost a chtějí především bavit.



Ve chvíli, kdy rozjedou tanečně-kytarovou palbu, není problém. Drhne to jen ve chvílích, kdy se Enter Shikari trochu křečovitě snaží z jednotlivin sešít celek, který má být víc než jen shlukem písniček, ale snad jakýmsi „koncepčním“ albem.



O zbytečnosti a postradatelnosti všech těch meziher, výplní stopáže a momentů, kdy albu padá řetěz, už byla řeč. Tohle by měla být od začátku do konce nadupaná jízda. Nebýt těch občasných výmolů a hrbolů, slupl by ji jeden jako malinu. Ale i tak je tahle deska ve své bezelstnosti zkrátka sympatická.



Nothing Is True & Everything Is Possible Enter Shikari Hodnocení­: 60 %

Tisíc a jeden argument proti by se dal složit na hlavu Enter Shikari – tohle přece není žádná „kvalitní“ záležitost, jen trendová zmrzlina do kornoutu za dvě pade. Na chvíli osvěží a moment už nevíte, že jste něco poslouchali. Ale nešť. Blíží se léto, podobných desek je v tuhle chvíli třeba. A třebaže zrovna s Enter Shikari nemám potřebu usínat a vstávat, jsem k nim shovívavý a mají mé sympatie.