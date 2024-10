Hudební vkus? Do toho nemá intelekt co mluvit, říká Emma Smetana

„Je přede mnou ještě týden, kdy je nutné se prokousat tím od jara trvajícím pocitem nikdy nekončícího tlaku, který není zdravý a nějaký doktor by ho možná označil za chronické přetížení nervového systému, co pak způsobuje tělu různé ústřely, insomnii a ne vždy klidnou mysl. Ale to jsou prostě takové daně za to, co děláme, a snažím si je takto racionálně popsat,“ popsala Emma Smetana své aktuální rozpoložení v rozhovoru, který vznikal týden před koncertem.

Když už ale přijde prostor pro odpočinek, dokáže to? Nebo naopak trpí dojmem jako mnoho kolegů umělců, že když někde nebude, o něco zásadního přijde? „Trpím tím, že když třeba nezvednu tenhle telefonát nebo neodmoderuju tuhle akci, tak mi už nezavolají. To člověk řeší neustále, jestli je pořád dostatečně v nějakém hledáčku, který ho drží u práce,“ odpovídá.

S Jordanem Hajem, který v říjnu absolvoval premiéru nového filmu Výjimečný stav a zároveň vydal novou dvoudesku, se však společně za své pracovní nasazení, umí odměnit. Loni například darem dostala kurz italštiny. „To jsem dostala za seriál Eliška a Damián, protože to se mnou celé prožíval. Byl extrémně podpůrný a já to potřebovala, protože prostě nemám vystudovanou žádnou hereckou školu a vůbec jsem si nebyla jistá tím, že v krátkodobé paměti udržím takové kvantum textu,“ vzpomíná.

Britney i Rolling Stones

Setká se ještě někdy s hejty, které se na sítích objevily po loňské premiéře seriálu? „Teď už mi spíš lidi píšou, že chtějí vidět druhou sérii, kterou máme natočenou, jen ji nikdy neodvysílali. Bohužel na to nemám odpověď... Jinak je paměť lidí i mých hejtrů docela krátkodobá, takže když mají příležitost a něco se vynoří, běží to maximálně pár dnů nebo týdnů a pak už zase mají úplně jiný cíl,“ odpovídá.

Řeč přišla v rozhovoru i na její hudební vkus a jak moc jej formoval její, v oboru uznávaný tatínek Jiří Smetana, který mimo jiné zastával názor, že hudbu mají dělat jen výjimečný lidé.

„Stále jsem narozená v roce 1988, takže samozřejmě zbožňuju Spice Girls, Backstreet Boys, Britney Spears a taky poslouchám Bruna Marse. Asi jsem tak trochu nakombinovala hudební vliv tatínka, což znamená Beatles, George Michael, staré r’n’b, Rolling Stones a tak dále. A pak se v tom mém dětském nebo dospívajícím věku přidal tento typ z určitého pohledu umělohmotně produkovaného popu, který se mnou ale dodnes dělá nejvíc. Nedá se nic dělat, tam do toho intelekt moc nemá co mluvit,“ směje se.

V rozhovoru se dál můžete dozvědět, jak se Emma Smetana připravuje na větší koncerty, a kde nabere nejvíc síly na další pracovní program. Popsala také, jak se cítí v jednotlivých jazycích, které ovládá nebo proč jí dokáže starší dcera dát v hudbě cennou zpětnou vazbu. Promluvila také o dalším natáčení s režisérkou Agnieszkou Holland a práci na jejím filmu o Franzi Kafkovi.