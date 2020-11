RECENZE: Superstar Emma Drobná se marně snaží o světovost

Vyplněné kolonky, šichta od devíti do pěti, hotova, natočeno, jdeme domů. Pach čehosi umělého se vznáší po celou hrací dobu, a nebudeme se tvářit, že nevíme, odkud pochází. Emma Drobná je vítězka čtvrté řady Česko Slovenské SuperStar čili produkt. Better Like This je odvozenina, hra na R&B, marná snaha o světovost, kterou je i celá slavná SuperStar.

Ve druhém plánu každé písničky cítíte upřený pohled žvýkajícího Pala Habery a zároveň urputnou snahu zalíbit se opravdu všem. Při nahrávání se cídilo a leštilo natolik, až z výsledku zmizely jakékoliv emoce.

Emma Drobná zpívá pěkně, o to nic, ale její přednes je zcela zaměnitelný, chybí mu jakákoliv osobitost. Totéž se dá říct o jednotlivých skladbách.

Vyčnívá snad Stratím sa ti ráno, ale jen díky tomu, že je jako jediná zpívaná slovensky. Zbytek proletí jedním uchem tam a druhým ven. Co s tím, že třeba Should I Give Up disponuje docela hezkou melodií, když i tak zní chtěně a upachtěně. A to občasné drsnější výrazivo, viz názvy skladeb Go To Hell nebo Yeah Baby! (F*ck With Me) působí spíš úsměvně.

Emma Drobná je… zkrátka drobná. Není to žádná odrzlá holka z ulice, byť se na obalu snaží tvářit tajuplně a vyzývavě. Je to zkrátka dívenka z televizní soutěže, která se nějakým způsobem snaží vypořádat se showbyznysem, bulvárem a jinými podobnými radostmi.

Better Like This Emma Drobná Hodnocení­: 40 %

Znovu, její album není úplně idiotské, z oné prokleté superstárovské líhně vzešel mnohem horší šunt, viz naštěstí již zapomenuté hrůzy jako Zbyněk Drda, Sámer Issa nebo Julian Záhorovský. Takové dno Emma Drobná nezná, některé její písničky jsou vlastně při letmém poslechu docela hezké, ale co naplat, když jako celek to zkrátka nefunguje a nikdy bohužel fungovat nemohlo.

Na to, abychom si v české a slovenské kotlině hráli na to, že je tu stále nepřeberná zásoba talentů, které se dostanou dál než k občasnému trdlování při otevírání nového hypermarketu, prostě nemáme. Skutečná osobitost, touha dělat si věci po svém a vtisknout do nich něco neotřelého kráčí jinými cestami.