Dočkáme se někdy Eminema? Kteří interpreti a kapely dosud nezavítali do Česka

V žádném případě se nedá říct, že by tuzemský milovník hudby všech možných žánrů, pokud jde o živá vystoupení svých oblíbenců, strádal. Nabídka je každý rok velmi pestrá, ať už jde o samostatné koncerty nebo letní festivaly. Přesto se ale i v roce 2026 najde několik jmen, která do Česka dosud nezavítala, a fanoušek toho kterého interpreta či kapely může jen doufat, že se někdy v budoucnu dočká.
Musíme odhodit růžové brýle a nemyslet si, že ta nejzvučnější jména jezdí do Prahy kvůli tomu, že je to Praha. Pokud má Varšava nový stadion pro 60 000 lidí, kde stačí postavit pódium a mají sníženou DPH na vstupenky, vyjde to výhodněji...