Dvě hudební legendy se o víkendu usmířily poté, co královna popu osobně konfrontovala sira Eltona po jeho vystoupení v show Saturday Night Live (SNL). „První věc, kterou vypustil z úst, bylo – ‚Odpusť mi‘, tím ta zeď mezi námi spadla,“ uvedla zpěvačka na svém Instagramu.

Šestašedesátiletá zpěvačka pro časopis Vogue uvedla, že byla fanouškem Eltona Johna už od dětství. Proto jí pozdější nevraživost velmi mrzela. „Bolelo mě, že někdo, koho jsem tolik obdivovala, ke mně jako umělkyni veřejně sdílel takovou nechuť. Nechápala jsem to,“ nechala se slyšet zpěvačka.

V roce 2004 si totiž Elton John do Madonny rýpl kvůli její nominaci na cenu Q Awards v kategorii Best Live Act (nejlepší živé vystoupení). „Odkdy je playback živý?! Každý, kdo takto vystupuje veřejně na pódiu a vybírá za vstupenku 75 liber, by měl být zastřelen,“ komentoval tehdy zpěvák nominaci. Madonny tým přitom použití playbacku popřel.

Sir Elton následně v roce 2012 svou kritiku ještě umocnil, když prohlásil, že v přímém souboji o Zlatý glóbus za nejlepší původní píseň nemá Madonna šanci. Když pak zpěvačka cenu za píseň Masterpiece skutečně přebírala, utrousila, že doufá, že sir Elton „s ní několik dalších let bude mluvit“.

Ve svém pondělním příspěvku Madonna naznačila, že usmíření může nést i hudební plody. „Řekl mi, že pro mě napsal píseň a že by chtěl spolupracovat,“ pochlubila se s nadšením popová ikona.

Osmasedmdesátiletý Elton v reakci Madonně poděkoval, že mu odpustila „jeho velkohubost“. S pokorou ještě dodal, že není hrdý na to, co v průběhu let řekl.

„Stále více mě trápí všechna ta rozpolcenost v současném světě. Doufám, že naším spojením vytvoříme velké věci pro ty, kteří takovou podporu opravdu potřebují, a užijeme si při tom spoustu legrace,“ uvedl zpěvák v komentáři ke zmíněnému příspěvku na Instagramu zpěvačky.