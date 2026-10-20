Koncertní reparát. Ellie Gouldingová bude dalším headlinerem Colours of Ostrava

Ellie Gouldingová patří k výrazným osobnostem britského popu. Do povědomí posluchačů se dostala skladbou Lights a její repertoár později rozšířily hity jako Burn nebo Love Me Like You Do. Momentálně patří mezi padesátku nejstreamovanějších interpretů platformy Spotify. Její singly jsou nedílnou součástí dramaturgie nejposlouchanějších rozhlasových stanic a z její tvorby čerpají tvůrci reklam, filmů, seriálů, ale i dokumentárních sérií. V Dolních Vítkovicích se představí třetí festivalový den, v pátek 23. července.
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Bezkonkurenční showman. Robbie Williams vystoupí na Colours of Ostrava
„V roce 2023 Ellie Gouldingová onemocněla a na poslední chvíli ostravské vystoupení zrušila. Byli jsme připraveni koncert fanouškům přivézt, s jejími zástupci jsme dlouho vyjednávali a domlouvali termín. A vyšlo to teď. Což nás těší o to víc, že přijede s novým albem,“ říká Filip Košťálek, umělecký ředitel Colours of Ostrava.
Tehdejší zpěvaččin koncertní čas na hlavním pódiu připadl nedávno zesnulému francouzskému hudebníkovi Kavinskymu. Ostravská návštěva Ellie Gouldingové bude už její třetí na území Česka, ale půjde o její vůbec první festivalový koncert. Doplní prvního oznámeného headlinera, zpěváka Robbie Williamse.