Patnáctinásobný nominant na cenu Emmy složil hudbu k více než 200 epizodám proslulého seriálu Akta X. Pracoval také na seriálech Posel ztracených duší, Smallville a Spravedlnost v krvi. O úmrtí informoval americký časopis Variety.

Snow patřil mezi první, kdo na konci 80. let přešel na čistě elektronickou hudbu. Veškerá hudba k seriálu Akta X tak vznikala na jeho syntezátorech, samplerech a dalších hudebních přístrojích. Americký autor hudby byl průkopníkem v této sféře.

„Trvalo mi několik let, než jsem se dostal k tomu, abych se cítil dobře s elektronikou a snažil se vytvořit něco, co by se blížilo melodické hudbě. Většinou jsem ji používal pro uklidňující zvukové efekty. Ale technologie se neustále měnila,“ popsal v rozhovoru, který cituje Variety, v roce 2016 svůj vztah k elektronické hudbě.

„Bylo nad ní mnohem více kontroly a zvukové spektrum se opravdu rozehřálo a začalo dýchat. Tyto elektronické nástroje dokázaly skutečně vytvořit něco, co se blížilo hudbě. Teď mám klávesy, před sebou na obrazovce seriál a já prostě začnu hrát spolu s ním. Improvizuji a pak narazím na něco, co se mi líbí, a procházím to znovu a znovu,“ dodal.

Po Snowovi zůstala manželka Glynnis, tři dcery a vnoučata.