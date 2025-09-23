Tvrdé kytary, tah na branku a noha na plynu až do konce, láká Elán na nový singl

„Písnička Zavolaj mi! je o životě, o problémech, které zažíváme a které se snažíme zviditelnit,“ říká frontman Jožo Ráž. Zlepšit by se podle jeho slov kapely měly hlavně mezilidské vztahy. „Měli bychom spolu víc mluvit a nekoukat pořád do mobilů nebo počítačových monitorů,“ tvrdí Ráž.
Autorem textu písně je Juraj Soviar a na jeho počátku bylo podle jeho slov kamarádské setkání s Jožo Rážem začátkem tohoto roku.
„Povídali jsme si o všem možném a došlo i na téma textů. Co bychom tak udělali nového. Na závěr jsme si podali ruce a Jožo řekl: ’Zavolaj mi, keď bude lepšie…’. A mnou projel jakýsi blesk a okamžitě jsem si uvědomil, že to je refrénový slogan,“ prozrazuje Juraj Soviar.
„Když mi Juraj poslal text, bylo mi jasné, že se vracíme tak trochu ke kořenům. Tvrdé kytary, tah na branku a noha na plynu až do konce. To je Elán a vždycky bude. Tohle není protestsong, ale reality song. Na realitu jsme si už zvykli a skoro nám začíná být jedno. Já ale pořád věřím, že si budeme volat, protože už bude líp,“ dodává autor hudby Ľubo Horňák.
Na otázku, zda to členy kapely baví i po tolika letech v branži, odpovídá kytarista a skladatel Ján Baláž úsporným způsobem: „Tak nějak jsme si na to zvykli.“ A Jožo Ráž dodává: „Mě to baví, i když to tak často nedělám.“
Co se zmíněného koncertu v pražském Edenu týče, na pódiu s Elánem stane i bývalý kytarista Henry Tóth. V kapele působil v letech 2003-2013 a jak sám tvrdí, od doby, co z Elánu odešel, nepije.
„Bylo to velmi náročné. Ale na hraní s Elánem nelze mít špatné vzpomínky. Na koncert Edenu se těším, bude to krásná oslava hudby,“ říká přesvědčeně.
„Bude to velká show, světla a všechno možné. Dneska už lidem nestačí, že jim zazpíváme, chtějí k tomu ještě obrovskou podívanou,“ říká Ráž. Ján Baláž s úsměvem potvrzuje: „Je to ve stylu: ’slyšel jsi tu písničku? Ne. A viděl jsi ji? Ano’.“